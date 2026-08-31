Burhaniye İlçesinde, 3. Ören Plaj Voleybolu Yıldız Kızlar Turnuvası ilgi gördü. Ören plajlarında iki gün devam devam turnuvaya 18 takım katıldı.

Burhaniye'de iki gün devam eden 3. Ören Plaj Voleybolu Yıldız Kızlar Turnuvası ilgi gördü. Ören plajlarında düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi. Ödüller Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Voleybol temsilcisi Hseyin Şahin, Yazı İşleri Müdürü Muhammet Selcioğlu ve Veteriner Hekim Uğur Tarhal tarafından verildi. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 18 takımın iki günde 24 maç yaptığını kaydedenken, spora her zaman destek olduklarını söyledi. Turnuvada, Burhaniye Belediyespor A Takımı birinci olurken, Kuzey Ege Gelişimspor ikinci, Burhaniye Belediyespor B takımı üçüncü, Balıkesir TED Voleybol Spor Kulübü de 4.ncü oldu. Organizasyonu yapanlara teşekkür eden Voleybol Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu; ' Burhaniye Ören de düzenlenen bu organizasyon mükemmel bir organizasyon. Özellikle kızlarımızın 13-14 yaşındaki çocuklarımızın yaz tatilinde bu şekilde aktif olmalarından dolayı düzenleyicilerin hepsini kutluyorum. Bu belki şu anda farkında değiller ama, hem voleyboldan uzak kalmamaları hem de koordinasyonları açısından kumun onlara getireceği fayda açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla düzenleyen herkesi yürekten kutluyorum. Gençlere de bundan sonraki voleybol yaşamlarında başarılar diliyorum' dedi.