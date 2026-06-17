Milli Takım sahada mücadele ederken, alanı ziyaret edenler de Dünya Kupası atmosferini Türk misafirperverliği ve zengin içeriklerle yaşayacak. Bu, yalnızca bir taraftar alanı değil; dijital çağda bir ülkenin hikâyesini kendi anlatıcılarıyla dünya sahnesine taşıdığı yeni bir dönemin ilk adımı ve bu adım, Amerika’da, kültürlerin ve hikâyelerin buluştuğu küresel görünürlüğün merkezinde atılıyor.

THY, Turkcell ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Trendyol, Sahibinden ve Çitlekçi’nin destek sponsorluklarıyla, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, goturkey’in koordinasyonuyla hayata geçirilecek Amerika’nın lider gıda markalarından Chobani’nin desteğiyle kurulacak Turkish Vibe Zone by Chobani, Los Angeles City Hall’ın önünde yer alan Gloria Molina Grand Park’ta yaklaşık 3.500 metrekarelik bir alanda futbolseverleri ağırlayıp Türkiye Milli Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek.

18-26 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Turkish Vibe Zone by Chobani, Dünya Kupası için Los Angeles'a gelen Türk vatandaşlarını, Amerika’da yaşayan Türk toplumunu ve dünyanın dört bir yanından futbolseverleri ortak bir heyecan etrafında buluşturacak. Dokuz gün boyunca açık olacak alanda Türkiye Milli Takımı'nın karşılaşmaları dev ekranlardan canlı yayınlanırken, ziyaretçiler futbolun coşkusunu festival atmosferi içerisinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Sahada Değil, Sahnede de Türkiye

"Türkiye is Here" mottosuyla kurulan alanda Dünya Kupası için Amerika’da bulunan binlerce ziyaretçi ve Los Angelesli futbolseverler maç heyecanını yaşarken aynı zamanda Türk kültürünün farklı yönleriyle tanışacak. Gün boyunca devam edecek sahne programları, kültürel içerikler ve gastronomi deneyimleri sayesinde ziyaretçiler, Dünya Kupası atmosferi içerisinde Türkiye'nin enerjisini yakından hissedecek.

Bir Etkinlikten Fazlası: Kültürel Buluşma Alanı

Turkish Vibe Zone by Chobani’de kurulacak özel lezzet alanı ise ziyaretçilere Türk lezzetlerini ve misafirperverliğini deneyimleme fırsatı sunacak. Gün boyunca ikram edilecek simit, baklava, lokum gibi geleneksel lezzetler, Dünya Kupası coşkusunu Türk mutfağının sıcaklığıyla buluşturacak. Los Angeles'ın kalbinde kurulacak bu özel alanda ziyaretçiler, maç heyecanını yaşarken bir yandan da Türkiye'nin yüzyıllara dayanan lezzet mirasıyla tanışacak.

Turkish Vibe Zone by Chobani'nin sahnesinde yeni neslin yakından takip ettiği birçok sanatçı da performanslarıyla yer alacak. Dünya Kupası boyunca gerçekleşecek sahne etkinlikleri, Türkiye Milli Takımı'na destek vermek için bir araya gelen taraftarları ortak bir heyecan etrafında buluşturacak ve Los Angeles'ta unutulmaz bir atmosfer yaratacak.

“Biz Neredeysek Orası Türkiye”

Türkiye’nin önemli markalarının desteği ve kamu kurumlarının koordinasyonuyla bir festivalin çok daha ötesine geçen Turkish Vibe Zone by Chobani, bir kültürel diplomasi alanı olarak öne çıkacak. Proje yürütücüsü CLK Media Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelik, “Bu alan yalnızca maç izlenen bir yer olmayacak, Türkiye’nin sesinin, ritminin ve misafirperverliğinin dünyayla buluştuğu, kalplerin ortak attığı bir yer olacak. Takımımız nerede mücadele ediyorsa, biz oradayız. Biz neredeysek orası Türkiye” dedi.

Türkiye’de çocukluk aşkı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne rekor sponsorluğu ile spora verdiği desteği gösteren Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ise “Dünya Kupası’nda Los Angeles’ta, Türkiye’den gelen misafirlerimizi ve milli takım destekçilerimizi Chobani sponsorluğunda “Türkiye Burada” etkinliğinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burası sadece maçları birlikte izleyeceğimiz bir alan değil; Türkiye’nin sıcaklığını, eşsiz misafirperverliğini, derin kültürünü, zengin mutfağını ve benzersiz güzelliklerini dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerle paylaşacağımız özel bir buluşma noktası. Türkiye’yi ve kültürümüzü daha yakından tanıtmak ve yıllardır Türkiye ile Amerika arasında kurduğumuz dostluk köprüsüne katkı sağlamak benim için büyük bir gurur.” dedi.

Los Angeles’ten Milyonlara Ulaşılacak

Etkinlik kapsamında oluşturulacak medya ve içerik üretim merkezleri sayesinde Turkish Vibe Zone by Chobani'de gerçekleştirilecek faaliyetler yalnızca Los Angeles ile sınırlı kalmayacak. Etkinlik boyunca üretilecek içerikler ulusal ve uluslararası medya kanalları ile dijital platformlar aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştırılacak. Böylece Turkish Vibe Zone by Chobani, Türkiye'nin Dünya Kupası sahnesindeki görünürlüğünü güçlendirirken, ülkemizin kültürel değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına da katkı sağlayacak.

Turkish Vibe Zone by Chobani, 18–26 Haziran 2026 tarihleri arasında Los Angeles’teki Gloria Molina Grand Park’ta ücretsiz ve herkese açık olacak. Program ve güncel duyurular sosyal medyada takip edilebilir.