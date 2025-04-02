Bakan Şimşek paylaşımında, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor. Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup, Avrupa Birliği'nde ekonomik bütünleşme, Türkiye'nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği ve Ekonomik İşbirliği Öne Çıkıyor

Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog, gümrük birliğinin güncellenmesi, ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gibi konuları ele alıyor. Diyalog kapsamında, tarafların ekonomik entegrasyonu derinleştirme ve sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirme hedefi öne çıkıyor.

AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, uzun yıllardır devam eden Gümrük Birliği anlaşmasına dayanıyor. Ancak, son yıllarda taraflar arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle diyaloğun aksadığı görülmüştü. Bu sürecin yeniden başlaması, özellikle yatırımcılar ve iş dünyası açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in açıklamalarına göre, Türkiye AB ile daha güçlü ve stratejik bir ortaklık kurmaya hazır. Uzmanlar, bu diyaloğun tekrar başlamasının Türkiye ekonomisinin AB ile daha entegre hale gelmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki süreçte, taraflar arasında gerçekleşecek toplantılarda ekonomik reformlar, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye ve AB arasında ekonomik iş birliğinin yeniden canlandırılması, hem ihracat hem de yatırım akışlarının artmasına katkı sağlayabilir.