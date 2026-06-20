Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ortak koordinasyonuyla Chobani’nin alan sponsorluğunda; Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunda; Trendyol, Sahibinden ve Çitlekçi’nin destekleriyle Los Angeles’ta kurulan "Turkish Vibe Zone by Chobani", binlerce kişinin bir araya geldiği adeta stadyuma dönüştü. Türkiye saatiyle 20 Haziran sabahı 06.00'da başlayan Paraguay-Türkiye maçından saatler önce binlerce kişi alana akın etti. Ödüllü yarışmalar, Derdo Disco’nun Anadolu ezgilerini modern ritimlerle harmanlayan canlı performansının yanı sıra Türk lezzetleri ve gün boyu süren müzik yayınları, alanda toplanan binlerce kişiyi Paraguay-Türkiye mücadelesine hazırladı.

Maça dakikalar kala, Türkiye tek yürek halinde ekran başında Milli Takımımızın başarısı için kenetlenirken, binlerce kilometre uzaklıkta Los Angeles’ın kalbinde “Türkiye” tezahüratları yankılandı. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler de bu eşsiz atmosferin bir parçası oldu; Türk milletinin futbol tutkusuna, birlik ruhuna ve milli heyecanına tanıklık etti.

Hakemin ilk düdüğüyle birlikte coşku zirveye ulaşırken, kırmızı-beyaz renklere bürünen alanda, maç boyunca tezahüratlar susmadı, Türk bayrakları hiç durmadan dalgalandı. Her pozisyonda nefesler tutuldu, her atakta heyecan doruğa çıktı. Karşılaşmanın devre arasında bile alandaki enerji ve milli heyecan bir an olsun azalmadı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte alanda derin bir sessizlik hakim olsa da, Milli Takım'a verilen destek son ana kadar devam etti. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, Türk bayraklarını gururla dalgalandırmaya devam etti. Sonuç ne olursa olsun, Los Angeles'ta bir araya gelen binlerce kişi Milli Takım sevgisi etrafında kenetlendi ve Türk futboluna olan inancını güçlü şekilde ortaya koydu. Turkish Vibe Zone by Chobani’de yaşanan birlik ve beraberlik ruhu, gecenin en anlamlı kazanımı olarak hafızalarda yer etti.