Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan adaylara verilen Türkçe Yeterlik Belgesi’nin sağladığı avantajlar, yabancılar için TYS’yi cazip kılmaya devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe - ALTE) Q-mark onayını alarak Türkçenin ilk uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan Türkçe Yeterlik Sınavı’na (TYS) günümüze kadar Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen binlerce aday katıldı. 2024 yılının son TYS uygulamasına en yoğun katılım Özbekistan, Türkiye, Suriye, Azerbaycan ve Kazakistan’dan oldu.

2013 yılından itibaren yılda üç kez kağıt tabanlı olarak uygulanan TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor; Türkçe Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde “Türkçe Yeterlik Belgesi” veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olan adaylar, Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlıyor.

Türkçe Yeterlik Sınavı’nın sonuçları ekim ayı içerisinde “sinav.yee.org.tr” internet adresinden ilan edilecek.