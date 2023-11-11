10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerinde dün “Ata’ya saygı” uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde bugün 13.00’da Konyaaltı Sahili’nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



İzlemek için çitleri aştılar

Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşundan saatler öncesi Konyaaltı Sahili’ne gelen Antalyalılar ve turistler, sahil ve falezler kısmını hınca hınç doldurdu. Sahildeki doluluk görüntüsü Antalya’nın yaz aylarını aratmazken, falezlerden uçuşu izlemek isteyen bazı vatandaşlar çitleri aşıp yerini aldı.



Gökyüzüne 100 çizerek başladılar

Gökyüzüne 100 çizip gösterisine başlayan Türk Yıldızları, nefes kesen akrobasi hareketleri ve uçaktan bıraktıkları renkli dumanlarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Birbirlerine oldukça yakın zorlu manevraları başarıyla yapan deneyimli Türk pilotları, vatandaşların yanı sıra turistleri de oldukça etkiledi. Gösteriyi izleyenler, o anları cep telefonuyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.



“Gurur duyuyoruz”

Gösteriyi izlemeye oğluyla gelen Sadi Bağcı, “Gösteri gerçekten inanılmaz. Gurur duyuyoruz, gurur kabartıcı bir durum. Muazzam bir duygu yaşıyorum. Oğlum da severek izliyor. Turistler de ellerinde Türk bayrağı ile izliyor” dedi.