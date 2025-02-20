Sektörün Geleceği Değerlendirildi

Zirveye TREDER Genel Sekreteri Gökhan Güçlü'nün sunumu ile başlandı ve TREDER Başkanı Yalçın Şentürk açılış konuşmasını yaptı. Katılımcılar arasında TREDER Başkan Yardımcısı Kaan Saltık, TAİD Başkanı Burak Hoşgören, UND Başkanı Şerafettin Aras, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen de yer aldı. Zirve, sektör yöneticilerinin katıldığı panelle devam etti.

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk: İhracatta İleriye Gitmeliyiz

Zirvede açılış konuşmasını yapan TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, Türk treyler sektörünün son yıllarda önemli bir yol katettiğine dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 60 bin adetlik üretim ile tarihi bir rekor kırdık. Hedefimiz 100 bin adet üretime ulaşmak ve bu sayede Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıraya yükselmek" dedi. Şentürk, sektördeki ihracatın büyümesi gerektiğini vurgulayarak, "İhracatta geri adım atmayalım, kazandığımız mevzileri kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Türk Sektörünün Avrupa'da İkinci Olmasının Gururu

TREDER Başkan Yardımcısı Kaan Saltık, Türk treyler sektörünün Avrupa'da ikinci sıraya yükselmesinden duyduğu gururu dile getirerek, bu başarının temellerinin TREDER tarafından atıldığını söyledi. Saltık, "Bu dönüşüm kendiliğinden gerçekleşmez, bizim vizyonumuz ve işbirliğimizle şekillenecek" dedi.

Yapay Zeka ve Teknolojik Dönüşüm

Türkiye Ağır Vasıta Distribütörleri Derneği (TAİD) Başkanı Burak Hoşgören, sektörde yapay zeka ve robot teknolojilerinin önemine değinerek, "Çok yakında herkesin bir yapay zeka asistanı olacak. Bu, iş yapış şeklimizi tamamen değiştirecek" ifadelerini kullandı. Hoşgören, KOBİ'lerin bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini belirtti.

Treyler İhracatı: Türk Ürünleri Dünyaya Taşınıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, 70'ten fazla ülkeye 800 milyon dolar değerinde treyler ihracatı yapıldığını ve bu sayede Türk ihracat ürünlerinin dünya çapında taşındığını söyledi. Aras, karayolu taşımacılığının lojistiğin temel unsuru olduğunu ve sektörün büyümesinin ülke ekonomisi için kritik önem taşıdığını belirtti.

Sektörün İhracat Hedefi: 1 Milyar Dolar

Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, sektörün 1 milyar dolarlık ihracat hedefine henüz ulaşmadığını ancak önümüzdeki yıllarda bu hedefin aşılacağına inandığını ifade etti. Avrupa'daki yavaş büyümenin, bu bölgeye ihracat yapan Türk firmalarını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Treyler Sektörü Küresel Mücadelede Kritik Rol Oynuyor

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, treyler sektörünün lojistiğin belkemiği olduğunu ve küresel mücadelede kritik bir rol oynadığını belirterek, sektörün güvenli, çevreye duyarlı ve rekabetçi olmasının hem üreticiler hem de ülkenin ekonomik gücü için temel taşlardan biri olduğunu söyledi.

Zirve, Türk treyler sektörünün geleceği adına önemli kararların alındığı ve vizyonların paylaşıldığı bir platform oldu.