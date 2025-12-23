Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde kamu ve özel sektör paydaşları arasında etkin, güvenli ve kesintisiz elektronik bilgi paylaşımının hedeflendiği vurgulandı.

Pilot Uygulama Tüm Havalimanlarına Yaygınlaştırılacak

Halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarında pilot olarak uygulanan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, Genelge’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm uluslararası havalimanlarında devreye alınacak. Böylece ülke genelinde gümrük beyan süreçlerinde uygulama birliği sağlanmış olacak.

Kağıtsız Gümrük, Daha Hızlı ve Güvenli Süreç

Yeni sistem sayesinde, Havayolu Beyan Formu ve ek belgeler gümrük idaresine tamamen dijital ortamda sunulabilecek. Bu dönüşümle birlikte:

Manuel işlem yükü azaltılacak

Veri güvenliği güçlendirilecek

Risk analizi, izleme ve denetim kapasitesi artırılacak

Veri temelli karar alma mekanizmaları etkinleştirilecek

İdari süreçlerde sağlanacak bu kolaylıklarla, taşıyıcılar ve tüm ilgili paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci tesis edilecek.

Kargo Süreçleri de Dijitalleşecek

Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi’nin ilerleyen aşamalarında, havayolu kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerinin de dijital ortama taşınması planlanıyor. Ayrıca kamu ve özel sektör paydaşlarının tek bir entegre platformda buluşturulması hedefleniyor.

Bu bütüncül yapı sayesinde, dış ticaret lojistiğinde hız, etkinlik ve koordinasyonun artırılması, Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine güçlü katkı sağlanması amaçlanıyor.

“Dijital Gümrük Vizyonumuzu Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, gümrük süreçlerinde dijital dönüşümü esas alan, uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli çözümler üreten uygulamaların hayata geçirilmeye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.