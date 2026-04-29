Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin huzurunda Türkiye Yüzyılı için gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyorum.

Maruz kaldıkları onca barbarlığa ve soykırıma rağmen topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Allah, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim bizleri ümmete, millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk-Kürt-Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta.

Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmek zorundayız.

Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.

4 ay gibi bir sürede 500 bin hak sahibimizi belirledik. Evlerimizi inşa edip hak sahiplerine teslime ettik.

2027 Mart itibarıyla anahtarları teslim edeceğiz.

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Önce 500 bin konutu yapacağız. Ardından eserlere yenilerini ekleyeceğiz.