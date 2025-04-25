Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in babası olan Osman Boyner, uzun ve üretken yaşamının ardından 25 Nisan 2025 Cuma günü vefat etti.

1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya gelen Osman Boyner, eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Türkiye’de tekstil ve hazır giyimin gelişmesinde önemli rol oynayan Boyner, 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurarak sanayiye ilk büyük adımını attı.

1960’lı yılların sonunda Türkiye’de henüz gelişmemiş olan hazır giyim sektöründe öncü rol üstlenen Osman Boyner, modacı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini ile işbirliğine giderek Beymen markasını hayata geçirdi. 1971 yılında İstanbul Şişli’de açılan ilk Beymen mağazasıyla erkek giyimde fark yaratırken, ilerleyen yıllarda kadın giyimi ve 1985’te Beymen Club markasıyla spor giyime yeni bir soluk getirdi.

Osman Boyner, sadece iş dünyasında değil, sivil toplum alanında da iz bıraktı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) kurucuları arasında yer aldı ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

2021 yılında eşi Ayten Boyner’i kaybeden Osman Boyner’in, 26 Nisan Pazar günü son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Türk sanayisine ve modasına yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda kalacak Osman Boyner’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.