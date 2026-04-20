Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Kardemir Çelik olarak sektörümüzdeki zorlu koşullara rağmen ihracattaki güçlü performansımızı sürdürüyoruz. Tube & Wire Fuarı’nda 20’nci kez yer alarak sektörün en önemli buluşma noktalarında varlığımızı istikrarlı şekilde ortaya koyuyoruz. 30 yılı aşkın birikimimiz, uzman ekibimiz ve yıllara yayılan uluslararası iş birliklerimizle farklı pazarlarda derinleşmeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Bugün 1350’nin üzerinde çalışanı ve 7 adet üretim tesisi ile yeşil enerjiyle nihai ürüne kadar üretim gerçekleştiren Kardemir Çelik, 13–17 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 65 ülkeden 2 bin 700 katılımcıyı ağırlayan Tube & Wire Fuarı’na 20’nci kez katıldı. Sektörün en güçlü buluşma noktalarından olan fuar, on binlerce ziyaretçiyi bir araya getirirken, Kardemir Çelik de standında çok sayıda sektör profesyonelini ağırladı. Şirket, fuar süresince gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni iş birliklerinin temellerini attı.

Kardemir Çelik olarak ihracat odaklı büyüme stratejileri doğrultusunda uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendirmeyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Bugün 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Sektörümüz, artan korumacılık önlemleri, AB pazarındaki kotalar, ilave vergiler ile navlun, enerji ve hammadde maliyetlerindeki yükseliş gibi zorluklarla karşı karşıya. Ancak Türk çelik sektörünün dünyada 7’nci, Avrupa’da 1’inci sırada yer alması, sektörümüzün gücünü net şekilde ortaya koyuyor.

Kardemir Çelik olarak biz de bu zorlu koşullara rağmen ihracattaki güçlü performansımızı sürdürüyoruz. Tube & Wire Fuarı’nda 20’nci kez yer alarak sektörün en önemli buluşma noktalarında varlığımızı istikrarlı şekilde ortaya koyuyoruz. 30 yılı aşkın birikimimiz, uzman ekibimiz ve yıllara yayılan uluslararası iş birliklerimizle farklı pazarlarda derinleşmeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de ürün çeşitliliğimizi artırmaya, üretim kapasitemizi geliştirmeye ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji yatırımlarının kritik rol oynadığı bu dönemde, hem şirketimizin hem de ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.