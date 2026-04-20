KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında 2026 yılının ikinci iş geliştirme çağrısının başladığını açıklayan Kacır, girişimcilere proje başına 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, programın Türkiye’de yenilikçi girişimlerin büyümesine katkı sunduğunu vurgulayarak, 2024 yılında uygulamaya alınan destek mekanizması kapsamında bugüne kadar binlerce projeye kaynak aktarıldığını ifade etti. Buna göre 3 bin 899 proje için toplam 5,6 milyar TL destek kararı alınırken, şu ana kadar 1842 proje için yaklaşık 1,8 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

2026 yılı ikinci çağrı dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirten Kacır, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Programla birlikte özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerinin desteklenerek ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Destek programı kapsamında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık hizmetleri, bilişim altyapısı ve veri işleme faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren girişimciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Başvuruların 8 Mayıs 2026 tarihine kadar yapılabileceği bildirildi. Girişimciler, detaylı bilgi ve başvuru süreci için KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilecek.