Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi sakinleriyle buluşan Ercan, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi. Ercan, vatandaşlarla yüz yüze görüşmenin hizmetlerin daha etkin planlanmasına katkı sağladığını ifade ederek, bu buluşmaların artacağını dile getirdi.

'Hemşehrilerimizin fikirleri ve önerileri bizim için çok kıymetli'

Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Ercan, 'Hemşehrilerimizin fikirleri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Şeffaf, katılımcı ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve çözümleri birlikte oluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.