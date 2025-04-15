Gerçekleştirilen bu özel etkinlik, markanın “100.000 Araç, 100.000 Hikaye, Tek Bir Aile” sloganı ekseninde şekillendi. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan bu etkinlikte Chery, kullanıcılarını ve ailelerini sembolik anahtar teslim töreni, eğlenceli çocuk aktiviteleri ve kullanıcı röportajları da dahil olmak üzere ilgi çekici etkinliklerin tadını çıkarmak için bir araya getirdi. Bununla birlikte etkinlikte çocuklar OMODA 5 PRO’yu boyayarak çok keyifli vakit geçirdi ve modaya renk kattı. Bu önemli etkinlik, marka ve kullanıcıları olan samimi ve sıcak bağı bir kez daha güçlendirdi. Özenle gerçekleştirilen bu özel etkinlikte kullanıcılar Chery ile çıkılan bu ayrıcalıklı yolculuğun ikinci yılını coşkuyla kutladı. Kullanıcılarının Chery’ye duyduğu güvenin ve memnuniyetin en güçlü göstergesi olan bu başarı, her bir modeliyle sürüşü daha keyifli, güvenli ve konforlu hale getiren markanın kullanıcı odaklı yaklaşımıyla her zaman en iyi deneyimi sunması hedefinin bir ürünü. Chery, gelecekte de kullanıcılarıyla birlikte nice yollara ve başarı hikayelerine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’de yenilikçi ürünleri ve yüksek kalite anlayışıyla iki yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza atmayı başaran Chery, “100.000 Araç, 100.000 Hikaye, Tek Bir Aile” sloganı ile ikinci yılını ve 100 bin müşteriye ulaşarak elde ettiği önemli başarıyı görkemli bir etkinlikle kutladı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu özel etkinliğe, Chery ailesine yeni katılanlar arasından seçilmiş TIGGO8 PRO MAX, TIGGO7 PRO MAX ve OMODA 5 PRO kullanıcıları ile fikir önderleri davet edildi. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan bu özel etkinlikte Chery, kullanıcılarını ve ailelerini sembolik anahtar teslim töreni, çocuk eğlence aktiviteleri ve kullanıcı röportajları da dahil olmak üzere bir dizi ilgi çekici etkinliğin tadını çıkarmak için bir araya getirdi. Ayrıca etkinlikte çocuklar OMODA 5 PRO’yu boyayarak çok keyifli vakit geçirdi ve modaya renk kattı. Chery kullanıcıları yapılan röportajlarda etkinlikten duydukları memnuniyeti paylaştı. Chery Türkiye’nin iki yılda 100 bin araç satışına ulaşması, kullanıcılarının markaya olan ilgisini, memnuniyetini ve güvenini güçlü bir şekilde gösteriyor. Türkiye’deki ikinci yılını kutlamanın ve 100 bininci araç satışına ulaşmanın mutluluğunu paylaşan Chery, birçok ailenin de katılımı ile birlikte kutladığı bu etkinliğin çok anlamlı olduğunun bilincinde. Markanın bu hızlı yükselişi, Chery’nin kullanıcılar için sadece bir otomobil markası değil, akıllı bir seçim olduğunun belirgin bir göstergesi. Chery, gelecekte de kullanıcılarıyla birlikte nice yollara ve başarı hikayelerine ulaşmayı hedefliyor.

Chery modelleri üst düzey konfor ve keyifli yolculuk deneyimi sunuyor!

Chery modelleri, sunduğu gelişmiş konfor seviyesiyle kullanıcılara benzersiz bir mobilite deneyimi sunuyor. Geniş iç mekânı ve 7 koltuğu ile büyük aileler için ideal bir SUV olan TIGGO8 PRO MAX, premium kabini ve ergonomik koltuklarıyla uzun yolculukları keyifli ve rahat hale getiriyor. TIGGO7 PRO MAX ise ferah iç mekânı, ergonomik koltukları, çift bölgeli otomatik klima ve sessiz kabin yapısıyla aileler için konforlu bir sürüş sağlıyor. Markanın genç ve dinamik modeli OMODA 5 PRO da fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken, iç mekanındaki geniş alan ve ergonomik yerleşim ile sürücüsüne ve yolcularına yüksek düzeyde konfor sunuyor. Gelişmiş süspansiyon sistemleri ve sürüş destek donanımlarıyla tüm modeller, konforu üst sunarken son derece keyifli yolculuk deneyimlerine olanak tanıyor.