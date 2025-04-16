Tarım ve Orman ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarının bölgede yürüttüğü hasar tespit çalışmaları devam ederken, ilk veriler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yıllık ortalama 65-70 bin ton kiraz üretimi yapılan bölgeden yaklaşık 40 bin tonluk ihracat gerçekleştirilirken, bu yıl rekoltenin 10 bin tonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

Zarar Afet Boyutunda

Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinin Belediye Başkanı Devrim Ölmez, yaşanan durumu “afet boyutunda” olarak nitelendirdi. Geniş bir coğrafyada etkili olan zirai donun çiftçiyi adeta çaresiz bıraktığını vurgulayan Ölmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Akşehir, Sultandağı ve Çay’ı kapsayan bölgede kiraz üretimi neredeyse sıfırlandı. Yıllık 70 bin tona yakın üretimin yapıldığı bu havzada yüzde 90’a varan bir rekolte kaybı bekliyoruz. Üretici daha ürünü toplamadan büyük zarar etti.”

"Devletimizin Desteğine İhtiyacımız Var"

Üreticinin yaşamını bu ürünle sürdürdüğüne dikkat çeken Ölmez, don nedeniyle sadece bu yıl değil, gelecek yıllar için de risk oluştuğunu ifade etti:

“Evet, bu yıl ürün alınamayacak ama ağaçlar yerinde duruyor. Bakımı, ilaçlaması, sulaması sürecek ve bunların hepsi birer maliyet. Eğer üretici desteklenmezse, önümüzdeki sezonlar da tehlikeye girer. Bu bölgenin afet kapsamına alınması ve çiftçimizin devlet desteğiyle ayakta tutulması gerekiyor. Devletimiz güçlüdür, çiftçimizi yalnız bırakmayacaktır. Unutulmamalı ki çiftçi baş tacımızdır, korunmalı ve desteklenmelidir.”

Kiraz üretiminde Türkiye’nin en önemli havzalarından biri olan bu bölgedeki kayıpların, hem iç piyasa hem de ihracat dengelerini etkilemesi bekleniyor. Üreticiler ise gözlerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD’dan gelecek destek açıklamalarına çevirmiş durumda.