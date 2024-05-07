Kurmuş olduğu İstanbul Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına alan İstanbul Holding, kısa vadede 100 milyon dolarlık, 2028 yılına kadar ise 1 milyar dolarlık değere ulaşmayı hedefliyor. Lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürüten İstanbul Holding, tarım sektöründeki yatırımlarında enerji verimliliğini sağlayacak GES projelerini de hayata geçiriyor.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her sektörden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding, faaliyetlerine başladı. Güçlü iş birliğine dayanan ve kitlesel ortaklığı fon yapısına entegre eden İstanbul Holding, kısa vadede 100 milyon dolarlık bir şirket değerine kavuşarak, 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım hedefliyor. İştiraklere ve yatırımlara yeni yatırımcı ve girişimcilerin dahil olmasıyla ekosistemi güçlendirmenin yanı sıra kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlayacaklarını ifade eden İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “Lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kurduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcılarımızın çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına alıyoruz. 2024 yılında en önemli gündem maddelerimizden biri uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak olan “İstanbul Yatırım Forumu’nu” hayata geçirmek olacaktır” dedi. Tarım sektörünün dünya genelinde her geçen gün stratejik öneminin arttığına dikkat çeken Murat Kalsın, 2 milyon metrekare bir alan üzerindeki 85 bin badem ağacı ve güçlü altyapısıyla faaliyet gösteren BIG Tarım şirketi ile tarım sektöründe iddialı olduklarını ifade etti.

KOBİ’lerin en büyük destekçisi olacak

Türkiye’nin büyüme ve gelişme trendine bağlı olarak KOBİ’lerin desteklenmesinin, sermaye ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesinin ve ortak fon havuzu oluşturulmasının bu sürecin en önemli faktörleri arasında yer aldığına dikkat çeken Murat Kalsın, yaklaşık 3 milyon üzerindeki Türk girişiminin büyümeye yönelik faaliyetlerinde farklı iş modellerine ve ortaklık kültürüne ihtiyaçları olduğunu anımsattı. Bu çerçevede güçlü iş birikimine sahip 100 iş insanının ortaklık vizyonu ile bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding’in, Türk şirketlerini geleceğe taşıma amacı ile faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Murat Kalsın, “Şirketimizin kurumsal organizasyon tasarımını 2022 ve 2023 yıllarında tamamladık. Ekosistemimizde oluşacak iştirakler ve yatırımlara yeni yatırımcı ve girişimcileri dahil edeceğiz. 2028 yılına kadar yapılacak yatırımlarla 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor” açıklamasında bulundu.

2024 yılında varlıklarının değeri 50 milyon dolara ulaşacak

İstanbul Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile büyüyen ve gelişen şirketlerle iş birliği yapıp bu şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlamayı amaçladıklarını da ifade eden Murat Kalsın, “İstanbul Holding’ bir yatırım örgütlenme modelidir. 2024 yılı içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadede ise 100 milyon dolarlık şirket değeri oluşturarak alanında öncü bir iş modeli olmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra orta ve uzun vadede yatırımlarımızı 2028 yılına kadar 1 milyar dolar değere ulaştırarak şirketlerimizin stratejik büyümelerine katkı sağlamayı arzu ediyoruz” dedi. Şirketin şu an sermaye ve yatırım, tarım, savunma sanayi, teknoloji, lojistik alanları ile ilgili çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüğünü vurgulayan Murat Kalsın, orta vadede bu alanlarda dikey büyüme projeleri gerçekleştireceklerini açıkladı. Murat Kalsın, “Şirketimiz oldukça gelişmiş kurumsal bir örgütlenme yapısına sahip. Alanında üst düzey iş insanlarının yer aldığı güçlü bir yönetim kurulu, bütün yönetim ve yatırım süreçlerini yürüten profesyonel yönetim kadrosu, her sektörden 100 iş insanının içinde olduğu sektörel yapılanmalar, ayrıca yurt içi ve yurt dışı şirket satın alma, fon yönetimi Due-Diligence çalışmalarını yürüten üstün nitelikte danışman eko sistemi ile iş dünyasına katma değer oluşturuyoruz” dedi.

İstanbul Holdin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyı Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Kamuran Abacıoğlu ve Yayın Koordinatörü Ali Karabaş takip etti.

İstanbul Yatırım Forumu ile yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek

Kurdukları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına aldıklarını belirten Murat Kalsın, “Bu yapının ana hedefi mevcut yatırımcılarımıza yüksek sermaye getirisi sağlayacak projeleri gerçekleştirmektir. Ayrıca bu özel amaçlı yapı ile tasarruf sahiplerinin varlıklarının getirisini maksimize edecek uygulamaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bütün süreçlerimizi SPK gözetiminde şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürütüyoruz. Böylece yatırımcı ekosistemini büyük ve küçük tüm yatırımcılar açısından çekici ve güvenilir kılacak bir yatırım fonu modeline sahibiz” diye konuştu. Murat Kalsın, 2024 yılında yatırım stratejilerini hayata geçirmek, kurumsal yapının küresel yatırım ağları ile ilişkilerini güçlendirmek, iş modelinin Türkiye, özellikle Avrupa ve dünyada görünürlüğünü artırmak ve uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak İstanbul Yatırım Forumu projesini de hayata geçirmek gibi gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

BIG Tarım için GES yatırımı

Gıda ve tarımın dünya genelinde her geçen gün stratejik önemini artırdığına dikkat çeken Murat Kalsın, “Ülkenin gıda ihtiyacını karşılaması, istihdama ve milli gelire katkıda bulunması, birçok sektöre hammadde sağlaması, sanayiye sermaye aktarması ve ihracat potansiyeli ile ödemeler dengesine pozitif etki etmesi nedeniyle birçok ülke için stratejik öneme sahiptir. Ülkemizin geçmişte olduğu gibi yeniden tarımda kendi kendine yeten ülkeler arasına girme hedefine biz de, 200 milyon TL sermaye ile İH Tarım Yatırım A.Ş.’yi kurarak sektöre katkı sağlamaya başladık. Yine tarım sektöründe ikinci bir girişimde bulunarak, 2 milyon metrekare bir alan üzerinde güçlü altyapısı ile faaliyet gösteren ve özellikle badem üreten bir tarım işletmesi olan BIG Tarım firmasını satın alarak yeni bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızda yapay zekâ destekli sensör teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak, tarımda su, enerji ve gübre tasarrufu ile verim artışı sağlamaya başladık. Ülkemiz stratejik planlarında da tarım her geçen gün daha fazla desteklenmekte ve önemi artmaktadır. Biz de ülke gıda politikalarıyla uyumlu olarak bu alanda yatırımlarımızı arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, ayrıca BIG Tarım firmamızın faaliyetleri kapsamında enerji verimliliği sağlayacak Güneş Enerjisi Santralı (GES) yatırımlarıyla ilgili fizibilite çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.