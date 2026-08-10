Küresel piyasalarda geçen hafta güçlü bir yükseliş kaydeden altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde hız kesti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 7 değer kazanan ons altın, 4 bin 340 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İç piyasada ise yükselişin ardından kâr satışları öne çıktı. Gram altın 6 bin 600 lira, çeyrek altın 10 bin 860 lira, yarım altın 21 bin 710 lira ve tam altın 43 bin 270 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altında yükselişin ardından kâr satışı

Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği değerlendiren kuyumcu esnafı Mehmet Ali Dizman, geçen hafta ons altında yaklaşık yüzde 7'lik yükseliş yaşandığını belirterek, bu yükselişin ardından kâr satışlarının geldiğini söyledi.

Dizman, yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının bir miktar dengelendiğini ifade ederek, vatandaşların alım yönündeki ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Yatırımcıların tercihi gram ve külçe altın

Altın yatırımına yönelik talebin sürdüğünü belirten Dizman, yatırım amacıyla altın alan vatandaşların ağırlıklı olarak gram ve külçe altını tercih ettiğini söyledi.

Piyasalarda gözler bundan sonraki süreçte ons altının seyrine ve küresel ekonomik gelişmelere çevrilirken, uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişlerin ardından kâr satışlarının ve kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğine dikkat çekiyor.