Türkiye’de Görülmesi Gereken 10 Muhteşem Göl Manzarası

Türkiye’de Görülmesi Gereken Göller

Türkiye adeta göller ülkesi. Eğer şimdiye kadar Türkiye’de görülmesi gereken gölleri görmeye vakit bulamadıysanız muhteşem manzaralar sunan bu 10 gölü önceliğe alıp yola çıkmalısınız.

Sapanca Gölü

Sakarya’nın en çok ziyaretçi çeken noktası olan Sapanca eşsiz gölü ile turizm değeri kazandıran yerlerin başında geliyor. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar için hem yakın hem de kusursuz bir doğa sunan Sapanca çam, gürgen ve meşe ağaçlarıyla çevrili tepelerin arasındaki konumu, çevresine yayılmış olan alabalık restoranları ve her beklentiye hitap eden otelleriyle ülkemizde kesinlikle görülmesi gereken göller arasında bulunuyor.

Bafa Gölü

Aydın ve Muğla arasında oldukça korunaklı bir ortamda yer alan Bafa Gölü, tüm ihtişamıyla Türkiye’nin gölleri arasında en büyük olma özelliğini taşıyor. İçinde bulunan küçük adacıklar sayesinde ziyaretçilerine oldukça özgün bir göl manzarası sunan Bafa, aynı zamanda tekne turları, balıkçılık gibi aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Konaklama açısından ise göl çevresinde butik otel alternatifleri bulunuyor.

Burdur Gölü

Burdur şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer alması nedeniyle ulaşım açısından avantaj sağlayan ve nadir rastlanan yüzücü kuş türlerine ev sahipliği yapan Burdur Gölü hem şehir merkezi ile hem de doğayla iç içe olmak isteyenler için ideal bir destinasyon.

Tuz Gölü

Ankara ve Konya arasında bulunan Tuz Gölü, Türkiye’nin en büyük gölleri arasında yer almakla beraber özellikle gün batımlarında muhteşem manzaralara sahne oluyor. Çevresi tuz katmanları ile kaplı olan göl, günübirlik ziyaretler için en uygun seçenekler arasında bulunuyor.

Beyşehir Gölü

Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük milli parkı olma özelliği taşıyan Beyşehir Gölü özellikle doğa aşıkları için mükemmel bir seçenek. Tıpkı Bafa Gölü gibi pek çok adacığa ev sahipliği yapan Beyşehir, bu adacıklar üzerinde yer alan manastır kalıntıları nedeniyle doğa turizmi açısından olduğu kadar kültür ve inanç turizmi nedeniyle de ziyaretçi çekiyor.

Hazar Gölü

Elazığ yakınlarında bulunan Hazar Gölü, derinliği kadar kendine has plajlarıyla dikkat çekiyor. Çevresinde konaklama ve yemek seçeneklerinin de yer aldığı göl, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin turistik değeri yüksek noktaları arasında yer alıyor.

Tortum Gölü

Palandöken Kayak Merkezi ile birlikte Erzurum’un en turistik yerlerinden biri olan Tortum Gölü, çevresinde yükselen görkemli tepeleri ve şelalesi ile dikkat çekiyor.

Nemrut Gölü

Dünyanın en büyük 2. Türkiye’nin gölleri içinde ise en büyük krater gölü olan Nemrut, Bitlis’te görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Çıldır Gölü

Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, özellikle kış aylarında buzla kaplandığında muhteşem bir görüntüye bürünüyor. Buzda balık avı ise tatlı su gölünde gerçekleştirilen en popüler aktivite.

Şavşat Karagöl

“Saklı cennet” ismiyle anılan Artvin’in Şavşat Karagöl’ü, Karadeniz’in nefes kesen doğasıyla bir araya geldiğinde eşsiz bir atmosfer yaratıyor. Doğa tutkunlarının uğrak noktası olabilecek güzellikteki Şavşat, aynı zamanda milli park olarak korunuyor.