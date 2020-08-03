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Türkiye'nin Saklı Güzellikleri

Kanyondan tabiat parkına, şelaleden krater gölüne Türkiye'nin saklı kalmış güzelliklerini sizin için derledik.

Turizm 03.08.2020, 07:42
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Türkiye'nin Saklı Güzellikleri

Şahinkaya Kanyonu - Samsun

Kızılırmak üzerine kurulu olan ve Vezirköprü’ye 13 km uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Yaklaşık 1500 metre uzunluğunda olan kanyon, Kızılırmak’ın turkuaz rengi sularının üzerinde göz kamaştırmakta ve heybetiyle görenleri büyülemektedir.

Sülüklügöl Tabiat Parkı - Bolu

Sülüklügöl Tabiat Parkı, Mudurnu'ya 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Günümüzden yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan göl, el değmemiş bir güzelliğe sahiptir.

6 hektar alanı ile özellikle yaz aylarında doğaseverlere keyifli vakit geçirme imkânı sunmaktadır. Göle adını veren sülükler ise artık gölde bulunmamaktadır.

Tortum Şelalesi - Erzurum

Yılın her dönemi farklı bir güzelliğe bürünen Tortum Şelalesi, doğa tutkunlarına kendini hayran bırakan eşsiz bir güzellik sunar. 

Şelale, özellikle mayıs ve haziran aylarında bütün görkemiyle kendini gösterirken hazirandan sonra su miktarında azalma olmaktadır. Şelale ve çevresi, aynı zamanda Erzurum'un önemli mesire alanlarından biridir.

Narlıgöl - Aksaray

Aksaray-Niğde sınırında bulunan Narlıgöl (Acıgöl), kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından çok zengin olan şifalı suyu ile çeşitli hastalıklara iyi gelmektedir. Son yıllarda su seviyesinin azalmasına bağlı olarak kalp şeklini alan göl, eşsiz ve romantik görüntüsüyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakmaktadır.

Sapadere Kanyonu - Antalya

Alanya ilçesinin doğusunda, Sapadere köyünde bulunan kanyon, bunaltıcı yaz sıcaklarından kurtulup bir nebze olsun serinlemek, su kenarına kurulu çardaklarda temiz orman havasını teneffüs etmek, yaylalardaki karlardan eriyerek gelen buz gibi sularda yetişen alabalıklardan yemek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Arapapıştı Kanyonu - Aydın

Kemer Barajı’nı besleyen Akçay’ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı Kanyonu 380 metre yüksekliği, 6 km uzunluğu ile benzersiz bir doğaya sahiptir. Doğal oluşumları bünyesinde barındırmasının yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği nadir yerlerden biridir.

Gökpınar Gölü - Sivas

Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile Gürün’ün olduğu kadar ülkemizin de nadide yerlerinden biridir. İlçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Suyu tatlı, berrak ve temizdir. Rengi, mavi-gök rengi olduğu için Gökpınar adını alan göl, güneşin açısına göre de ton değiştirmektedir.

Akgöl - Sinop

Ayancık ilçesinin güneyinde bulunan Akgöl, etraftaki sık köknar ormanları içinden akan iki çayın birleşmesiyle oluşmuştur. Günübirlik geziler için uygun olan gölün civarında piknik alanları bulunmaktadır.

Hazar Gölü - Elazığ

Hazar Gölü, tertemiz berrak suyu, halka açık mavi bayraklı plajlarıyla Elazığ’ın tatil ve dinlenme merkezi konumundadır. Gölün içerisinde olan Batık Kent birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş önemli yerlerden biridir.

Adeta cennetten bir köşe olan Hazar Gölü, 2010 yılında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi’nde ilk beş aday arasında gösterilmiştir.

Karapınar Meke Krater Gölü - Konya

Karapınar Meke Krater Gölü, Karapınar'ın 8 km güneydoğusundadır. Dünyada benzeri olmayan, zeminde çift patlama ile oluşmuş bir krater gölüdür. Panoramik görüntüsü, jeolojik yapısı ve bölgede yaşayan rengârenk kuşları ile bir tabiat harikasıdır.

İncesu Kanyonu - Çorum

İncesu Kanyonu, Ortaköy ilçesi İncesu köyündedir. Özellikle tek giriş ve çıkışı bulunan İncesu Kanyonu, 12,5 km uzunluğundadır. Genişliği ise 40-60 metre arasında değişmektedir. 

Kanyonun her iki yamacı sarp kayalık olup yer yer ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Kanyon rafting ve trekking sporları için uygun özellikler taşımaktadır.

#Samsun #Bolu #Erzurum #Aksaray #Antalya #Aydın #Sivas #Sinop #Elazığ #Konya #Çorum
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