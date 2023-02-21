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TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ listesi açıklandı. Türkiye’den kimler girdi

TUI’nin turist gönderdiği ,ülkelerde kalan müşterilerin oylarıyla belirlenen geleneksel ‘En İyi 100 Otel’ listesi açıklandı. Listeye Türkiye’den 14 otel girdi. Geçen yıl bu sayı 28’di.

Turizm 21.02.2023, 14:37
TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ listesi açıklandı. Türkiye’den kimler girdi

TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ listesine ençok Yunanistan’daki oteller girdi. Yunanistan’dan listeye giren tesisi sayısı 27.Yunanistan’ı 17 otel ile İspanya izliyor.

Listeye girmek için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nden (GSTC) sertifika almış olmak ve müşterilerden en az 8,7 üzerinde 50 kişiden puan almış olmak gerekiyor.

TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ Listesine Türkiye’den girenler

Acanthus Cennet Barut Collection
Barut Hemera
Barut Kermer Collection
Commodore Elite
Delphin Deluxe
Liberty Fabay
Liberty Hotels Lykia
Novella Apartments
Rixos Premium Göcek
Seaden Quality Resort & Spa
TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye
TUI BLUE Barut Andiz
TUI BLUE Palm Garden
TUI BLUE Seno

Listeye son üç yılda hangi ülkeden kaç otel girdi

Ülke

Listeye giren otel sayısı

2020

 2022

2023
Yunanistan

18

 35

27
İspanya

22

 28

17
Türkiye

24

 19

14

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