TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ listesi açıklandı. Türkiye’den kimler girdi

TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ listesine ençok Yunanistan’daki oteller girdi. Yunanistan’dan listeye giren tesisi sayısı 27.Yunanistan’ı 17 otel ile İspanya izliyor.

Listeye girmek için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nden (GSTC) sertifika almış olmak ve müşterilerden en az 8,7 üzerinde 50 kişiden puan almış olmak gerekiyor.

TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ Listesine Türkiye’den girenler

Acanthus Cennet Barut Collection Barut Hemera Barut Kermer Collection Commodore Elite Delphin Deluxe Liberty Fabay Liberty Hotels Lykia Novella Apartments Rixos Premium Göcek Seaden Quality Resort & Spa TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye TUI BLUE Barut Andiz TUI BLUE Palm Garden TUI BLUE Seno

Listeye son üç yılda hangi ülkeden kaç otel girdi