Sakarya Turizmde Atağa Kalktı!

23 Ocak’ta başlayan sömestr tatili çocuklar için yaz tatili kadar değerli. Bu zamanlarda anne ve babalar kısıtlı zaman diliminden maksimum verim alabilmek için farklı arayışlara giriyorlar.

Başta mega kent İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar ve bölgeden çok uzaklaşmak istemeyen ebeveynler; çocuklarınız bu rotaya bayılacak!

SAKARYA’NIN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ

Marmara Bölgesi’nin en fazla tercih edilen hafta sonu kaçış rotası hiç kuşkusuz Sakarya… Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Sakarya aynı zamanda Türkiye’nin doğal su kaynağı açısından da en zengin şehirlerinden biri. Turistlerin bu kadar ilgisini çekmesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sosyal projeler ve doğaya zarar vermeden yaptığı sihirli dokunuşların payı büyük.

Bulunduğu ilçeye de adını veren Sapanca Gölü, Türkiye’nin ikinci en uzun plajı olan Karasu Plajı, sosyal imkânlar sayesinde gezmesi, keşfetmesi daha da keyifli hale gelen Maden Deresi, Acarlar Longozu Tesisi, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı ve Doğançay Şelalesi tatilin ilk günleri için tavsiye edebileceğimiz eşsiz rotalar. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Sakarya sınırları içindeki doğal güzellikler, ortalama dört- beş şehirdekilerin toplamı kadar. Yani birkaç günü burada geçirecekmiş gibi plan yaparsanız sonradan üzülmezsiniz.

Ailecek kamp yapmak da son yıllarda çok tercih edilen bir tatil anlayışı haline geldi. Sakarya’ya bağlı Dikmen, Keremali, Acelle, Sultanpınar, Soğucak, Karagöl yaylaları şimdilerde özellikle kamp turizminin merkezi oldu. Doğal göller, göletler ve yemyeşil bir doğaya sahip yürüyüş güzergâhları macera tutkunlarını mest ediyor. Çocuklarınızı doğayla tanıştırmakla birlikte; onlarla ateş yakmak, çadır kurmak ya da çöp bırakmamak hatta önceden sorumsuzca bırakılanları toplamak gibi geliştirici aktivitelerle eğitimlerine ve gelecekte yaşayacakları ülkeye sahip çıkma bilincine erişmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

Oksijene, kuş cıvıltılarına doymuşken biraz da tarihi yerleri görelim diyorsanız; yine Sakarya sınırları içinde ve Büyükşehir’in turistler için güzel sürprizler hazırladığı Tarihi Taraklı Evleri, Geyve ile Pamukova’nın geleneksel gezi noktalarında zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Ve Sakarya macerasını ‘doya doya’ tamamlamak için son birkaç öneri…

Engelsiz Parklar, Vagon Kıraathanesi, İl Ormanı Orman Evleri, Ters Ev, Uçak Kıraathanesi ve Ormanpark’taki her tesiste Sakarya’ya özgü lezzetlerle tanışmak mümkün. Pekmezli ayva dolması, kaşnuka, pırasalı börek ve ıslama köftesi hafızalarınızda bulunsun.

HEM YE HEM GEZ

Aynı coğrafyada bulunan, burnumuzun dibinde olduğu halde sürekli ertelediğimiz bir başka cennet köşesi de Bursa… Yazımıza doğal güzelliklerle başladık madem; oradan devam edelim.

Özellikle teknolojiye çok meraklı olan çocukların fotoğraf çekmelere doyamayacağı bir ada, Gölyazı. Ulubat Gölü üzerinde yüzermiş gibi duran bu adacıkta bir de balıkçı köyü var, adeta masallardan fırlamış gibi. Hava şartlarına göre komşu adalara tekne turu da yapabilirsiniz.

Gölyazı’ya bir saat uzaklıkta Cumalıkızık diye bir köy var, son zamanlarda adı gezmeyi sevenler arasında çokça duyulmaya başladı. Otantikliğini, tarihi dokusunu ve ruhunu hiç kaybetmemiş ender yerleşimlerden olan Cumalıkızık’ın renklerine ailecek bayılacaksınız. Unutmadan, burası UNESCO tarafından da koruma altına alınmış.

Bursa tatillerinin klasiği meşhur İskender kebabı ama daha farklı bir lezzetle tanışmaya hazırsanız istikamet Kozahan. Çocuklar bu sevimli köyde yapılan tahinli pidelerin tadına bakarken, büyükler de dünyaca meşhur ipekli tekstil ürünlerinin satıldığı sokak aralarında kaybolabilir.

SEVİMLİ HAYVANLARIN YAŞAM ALANI

‘Otomobille bir-iki saatte git’ konseptimizin üçüncü cennet köşesi, Kocaeli, istikamet Ormanda Doğal Yaşam Parkı. 189 hektarlık alana kurulan bu park Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğine sahip. İçinde hayvanat bahçesi, doğa okulu, sergi salonları, kuş gözlem alanı ve daha birçok gezip görecek yer var. Aynı zamanda minik çiftçiler, çevre dedektifleri, doğanın şefleri gibi çocuklarınızın yaşıtlarıyla hem eğlenip hem de öğreneceği doğal atölye programları var.

Kocaeli’nde ailecek güzel vakit geçirebileceğiniz bir diğer tabiat harikası da Sardala Koyu. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan kristal berraklığında bir denize sahip olan bu koy, kışın da bir başka güzel. İmkanınız varsa bisikletle sahil boyunca turlayabilir ya da uzun yürüyüşler yapabilirsiniz.

Ve Harikalar Sahili… Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan ve masal kahramanlarıyla süslenmiş bir mekan burası ve tabii ki çocuklara epeyce hitap ediyor. Şirinler’den Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’e birçok masal kahramanının sergilendiği bu park ödül almış bir proje ve bu sayede etrafında birbirinden güzel kafeler de bulunuyor.