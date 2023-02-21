Rusya’: “Depremler Akdeniz’i etkilemez, Antalya’ya gidilebilir”

Bu kapsamda Rusya biliminsanlarının konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekiyor.

“Tatil bölgelerinde bir değişiklik yok”

Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi (RAS) Teknik Bilimler Direktörü doktor Yuri Vinogradov, iki gün önce RIA Novosti Ajansı’na yaptığı açıklamada, Rusların deprem nedeniyle Türkiye'ye tatile gitmekten korkmalarına gerek olmadığını söylemesinde sonra, Rusya Bilimler Akademisi Deprem Tahmini Teorisi ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü baş araştırmacısı Vladimir Kosobokov da bir Rus televizyon kanalına yaptığı açıklamada depremin Türkiye'nin tatil bölgelerinde özel bir değişikliğe neden olmadığını söyledi.

“Çok nadir bir durum”

Kosobokov “ Şimdi Antalya'da tatil yapmak bir ay öncesinden farklı değil” diyen Kosobokov, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem gibi depremlerin "çok nadir" olduğunu belirterek, “Tarih, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yedi noktanın üzerinde hiç deprem olmadığını gösteriyor. Benim açımdan orada felaket depremleri beklenmemeli" dedi.

Bu büyüklükte depremler 10 yıldan önce olmaz

Kosobokov, Türkiye'deki turizm merkezlerindeki otellerin yapımında sismik direncin dikkatli bir şekilde ele alındığını, turistik otellerin inşaatında oldukça katı kurallar uygulandığını söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü'nde baş araştırmacı Sergey Pulinets de "Moskova 24" televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Ruslar bu yaz Türkiye'de dinlenmeyi reddetmemeli, çünkü 2023'te güçlü depremlerin tekrarlanması pek mümkün değil. Bu büyüklükte bir deprem ancak 10 yıldan sonra gelir Dolayısıyla bu yıl güçlü bir şey olması pek olası değil. Bence korkmadan tatile gidilebilir” dedi.

kaynak: turizmgazetesi