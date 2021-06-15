Megasaray Tenis Akademi’den 6 genç tenisçi Milli Takım’a girmeye hak kazandı…

Türkiye Tenis Federasyonu’nun yüzlerce yetenekli sporcunun katıldığı seçme müsabakalarında, Akademi’nin başarılı 6 tenisçisi büyük bir başarı göstererek kendi yaş kategorilerinde milli takıma katılmayı başardılar.

Milli takıma giren; Haydar Cem Gökpınar, İrem Kurt, Duru Söke, Doruk Türknas, Ayşegül Mert ve Özlem Uslu, Avrupa Ülkeler Şampiyonası’ında Türkiye’yi temsil edecekler.

“Spora damga vuran bu sporcularımız bizi çok gururlandırdı” diye sözlerine devam eden Şahin, “Türkiye’de dünya çapında başarılı sporcular çıkarma konusunda adım adım ilerliyoruz. Gelecek vaat eden sporcularımıza başarılar diler, yetişmelerinde büyük emeği geçen, MTA’nın başantrenörü Alaaddin Karagöz başta olmak üzere tüm koçlarına ve diğer destek veren ekibine teşekkür ederiz.” dedi.

Akademi bünyesinde yetişen sporcuların Milli Takıma girmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen MTA Direktörü Barış Şahin; “MTA'nın tenis piramidinin en üstünde yer alan seçilmiş özel genç oyuncularla ana hedefimiz, uluslararası alanda turnuvalarda ve sıralamalarda, milli bayrağı dalgalandırıp yeni başarılara yelken açmaktır. Akademide Türkiye’nin en iyi teknik ekibi ile beraber, psikoloğundan diyetisyenine, kondisyonerinden fizyoterapistine kadar her ihtiyaçları karşılanan sporcularımızın tenise odaklanılması için her imkanı sağlıyoruz ve başarılarını gururla izliyoruz.” dedi.

MTA Başantrenörü Alaaddin Karagöz; Ekibi ile birlikte akademide yetiştirdikleri yetenekli sporcuları, disiplinli bir şekilde turnuvalara hazırlandıklarını daha nice uluslararası turnuvada puanları kaparak başarılara imza atmaya devam edeceklerini belirtti.