'Gökkuşağı Dağları', UNESCO Küresel Jeoloji Parkı statüsüne alındı

Çin’in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde Zhangye Danxia Landform Geological Park adında bir jeolojik park var.

Bölgenin en önemli özelliği gökkuşağı rengindeki kaya oluşumları.

Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı renklerdeki kayalar, 24 milyon yıl önce gerçekleşmiş tektonik hareketlerle oluşan kum taşı ve diğer mineraller sonucu çıkmış.

Park, büyüleyici renkleriyle insanları cezbediyor.

Tortulaşmış mineral birikintilerinin milyonlarca yıldır katmanlaşması ile oluşan rengarenk tepecikler, 'Gökkuşağı Dağları' olarak da isimlendiriliyor.

Pek çok sanatçının ''hayallerini süsleyen bir tablo'' gibi renklere sahip milli park, daha çok kızıl tepeleriyle biliniyor.

Güneşin, günün her saatinde farklı açılarıyla düştüğü ve farklı renklere dönüştürdüğü bu tepeler, insanlara bir tabloya bakıyormuş hissi veriyor.

PERU'DA DA BENZER BİR OLUŞUM VAR: VINICUNCA

Peru'nun Cusco bölgesindeki Andes'te yer alan Yedi Renk Dağı (Montana de Siete Colores) diğer adıyla Vinicunca da tıpkı Çin'deki dağlar gibi renkleriyle büyülüyor.

BİR BENZERİ ERZURUM'DA VAR

Erzurum'un Oltu ilçesinde de benzer yapıda Gökkuşağı Tepeleri bulunuyor. Bu benzerlik sebebiyle sosyal medyada Çin'deki renkli dağlara ait görseller sıklıkla Erzurum'daki gökkuşağı tepelerine aitmiş gibi paylaşılıyor.

Erzurum Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri

Çin'deki Gökkuşağı Dağları

Peru'daki Gökkuşağı Dağı

DAĞLARIN RENGİ NEDEN BÖYLE?

Dağların bu rengi almasının nedeni yoğun bir biçimde mineral barındırması, demir gibi elementler içermesi ve demirin bazı noktalarda oksitlenmesi olarak belirtiliyor.