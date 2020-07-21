Fethiye Orient Hotel bankadan satılık!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş Muğla Fethiye'de sahibi olduğu 4 yıldızlı Fethiye Orient Resort Otel'ini ihaleyle satacak.

Banka'nın konuyla ilgili yayınladığı ilan şöyle:

" Bankamız mülkiyetindeki, Muğla ili, Fethiye ilçesi Foça Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No 215’de bulunan 1294 ada 4 parselde kayıtlı 9.019 m² alan,10.812 m² kapalı alana sahip 157 oda 314 yataklı otel muhammen bedelle “Kapalı Zarfla Teklif Alma” (teklif sahipleri artırmaya davet edilecek) usulüne göre peşin bedelle satılacaktır.

Artırma 28 milyon liradan başlayacak

Muhammen Bedel :28.000.000-TL

Geçici Teminat : 840.000.- TL

En son teklif verme süresi : 14/08/2020 Cuma saat 10:00’a kadar

Şartname ve Teklif Mektubu temini ve bilgi için : www.kalkinma.com.tr

: (0216) 636 87 51-636 87 76"

(*) Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir."