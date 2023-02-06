EMİTT Turizm Fuarı deprem nedeniyle ertelendi

EMİTT Fuarı Genel Müdürü Hacer Aydın, Türkiye'de bir çok etkinliğin deprem nedeniyle iptal edilmesi nedeniyle EMİTT Fuarı'nın da ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek yönetim kurulu tarafından yapılacak toplantı sonrası fuarın yapılacağı tarihin yeniden duyurulacağını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

ICA Fuarcılık’tan Duyuru



06 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle öncelikle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Bu elim olay karşısında, fuarın selameti açısından, 08-11 Şubat 2023 tarihleri Tüyap Fuar & Kongre Merkezi, İstanbul’da düzenlenecek 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT 2023’ü erteleme zorunluluğu doğmuştur.



Fuarımızın düzenleneceği tarih daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.



Katılımcılarımıza ve fuar ziyaretçilerimize önemle duyurulur.