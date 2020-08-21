Bodrum'la ilgili bu karar Resmi Gazete'de!

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsamında yer alan Muğla Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesindeki parsellere ilişkin içinde konut, otel, ticaret ve turizm alanı gibi imar özelliklerinin yer aldığı plan değişikliğine gidildiğine dair Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de aşağıdaki şekilde yer buldu: