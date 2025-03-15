Düzenlenen karşılama törenine Dalaman Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Mesut Yakuta, DHMİ Dalaman Havalimanı Başmüdürü Özay Gücülü ve havalimanı yetkilileri katıldı. Törende, turizmin bölge ekonomisine katkısına vurgu yapılırken, 2025 yaz sezonunun beklentileri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl 5.6 milyon yolcuya hizmet veren Dalaman Havalimanı, 2025 sezonunda pazarlama faaliyetlerinin de etkisiyle daha fazla destinasyona uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu yıl toplam 67 destinasyona uçuş düzenlenmesi planlanırken, 22 farklı ülkeden turist ağırlanacak.

Yetkililer, yeni seyahat trendlerine uyum sağlamak adına yolcu deneyimini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Dalaman, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle turizmde önemli bir merkez olmaya devam ederken, artan uluslararası ilgiyi karşılayabilmek için altyapı ve hizmetlerini güçlendirmeyi sürdürecek.