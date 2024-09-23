1995 yılından beri çini, seramik ve şimdi de porselen alanında faaliyet gösteren Tulu Porselen, Kütahya'da köklü bir geçmişe sahip. Marka, 1000'lerce yıllık deneyim ve modern üretim tekniklerini bir araya getirerek dünya çapında tanınmış bir marka haline geldi.

Tulu Porselen, 50.000 m²'lik üretim tesisinde dijital teknolojileri, özel kristal sırları ve benzersiz renk seçenekleriyle üretim yapıyor. Her bir üründe müşterilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen marka, sadece ürünlerini değil, aynı zamanda Türkiye için de katma değer yaratmayı amaçlıyor.

Zuchex 2024'te, Tulu Porselen 45 farklı ülkeye ulaşarak Türk porselen sanatını global bir platformda temsil etti. Markanın güneşin doğuşundan ilham alarak yola çıktığı bu yolculuk, hem toprak ana ile olan bağını hem de sanatsal mirasını vurguluyor.

Tulu Porselen, dünya için üretirken Türkiye için çalışma misyonuyla hareket ediyor ve her geçen gün yeni hayalleri gerçeğe dönüştürmek için ilerliyor.