TÜKDES Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, özellikle mesafeli sözleşmelerle (internet üzerinden) alınan beyaz eşya ve elektronik ürünlerde, ambalajın açılma sürecinin hukuki ve teknik bir sorumluluk barındırdığını vurguladı.

Ambalajın Açılması "Sorumluluk Devri" Anlamına Geliyor

Ekonomi çevrelerinde "satış sonrası hizmetlerin güvenliği" olarak adlandırılan süreçte, ürün ambalajının yetkisiz kişilerce açılması, ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabiliyor. Yusuf Sünbül’ün açıklamalarına göre:

Rücu Hakkı ve Hasar Tespiti: Ürün ambalajı yetkili servis tarafından açılmadığında, cihazda fabrikasyon bir hata veya nakliye hasarı olsa dahi, bu durumun ispatı zorlaşmakta ve sorumluluk doğrudan tüketiciye kalmaktadır.

Maliyet Riski: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi yüksek katma değerli ürünlerin yetkisiz müdahale ile kurulumu, tüketiciyi olası bir arıza durumunda yüksek tamir maliyetleriyle baş başa bırakmaktadır.

"Korsan Servis" Tehdidine Karşı SERBİS Kalkanı

Piyasada kendisini "yetkili servis" olarak tanıtan ancak markalarla resmi bağı bulunmayan oluşumların hem marka değerine hem de tüketici bütçesine zarar verdiği belirtildi. Sünbül, dijital ekonomi ekosisteminde güvenliğin sağlanması için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) işaret etti.