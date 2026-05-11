Özellikle kilogram başına ihracat değerindeki güçlü artış, sektörün katma değerli ihracata yöneldiğini ortaya koydu.

Ocak-nisan döneminde Türkiye’den 71 bin 315 ton fındık ihraç edilirken, bu ihracattan 990 milyon 967 bin dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 103 bin 397 tonluk ihracata karşılık 847 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanmıştı. Böylece ihracat miktarı yaklaşık yüzde 31 azalmasına rağmen, gelir yüzde 17 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl kilogram başına ortalama 8,19 dolar seviyesinde gerçekleşen fındık ihracat değeri, bu yıl 13,9 dolara yükseldi. Sektör temsilcileri, küresel fiyat artışları ve kaliteli ürün talebinin bu yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

En fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya oldu. Bu ülkeye dört ayda 274,1 milyon dolarlık fındık satılırken, kilogram başına ihracat değeri 14,38 dolar olarak gerçekleşti. Polonya ise kilogram başına 15,94 dolarlık değerle en yüksek birim fiyatın yakalandığı ülke oldu. Polonya’yı 15,47 dolarla Brezilya takip etti. İtalya’da kilogram başına değer 14,64 dolar, Fransa’da 14,7 dolar, İspanya’da ise 11,4 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye yılın ilk dört ayında toplam 104 ülkeye fındık ihracatı yaptı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Brezilya olarak sıralandı.

Öte yandan Mısır’a yapılan fındık ihracatındaki hızlı yükseliş dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde 391 ton fındık gönderilen Mısır’a bu yıl ihracat 4,37 kat artarak 1.711 tona ulaştı. Değer bazında ise ihracat 7,44 kat yükselerek 19,3 milyon dolara çıktı. Mısır’a yapılan ihracatta kilogram başına değer 11,27 dolar oldu.

İhracat artışında öne çıkan bir diğer pazar ise Güney Kore oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat miktar bazında yüzde 60 artışla 427 tona yükselirken, gelir yüzde 207 artarak 8,2 milyon dolara ulaştı.