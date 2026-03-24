Toplantının ana gündem maddesi, değişen küresel ticaret ikliminde Türkiye’nin nasıl bir yol haritası izleyeceği oldu.

1. Küresel Riskler ve Makroekonomik Direnç

Kurul, özellikle Orta Doğu eksenli (ABD/İsrail-İran) gerilimlerin küresel ekonomide yarattığı türbülansı masaya yatırdı. Bu süreçte Türkiye ekonomisinin; düşük kamu borcu, azalan cari açık ve güçlü bankacılık yapısı ile negatif ayrışan dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrıştığı vurgulandı.

2. Enerji ve Enflasyonla Mücadelede "Eşel Mobil" Kalkanı

Artan petrol fiyatlarının yerel piyasadaki etkilerini kırmak için eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alınması kararlaştırıldı. Bu hamleyle, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısının sınırlanması hedefleniyor. Orta ve uzun vadeli çözüm olarak ise yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ivme kazandırılacağı belirtildi.

3. Dış Ticarette Yeni Nesil Stratejiler

Toplantıda, küresel ticaretteki "yeni normal" olan korumacılık eğilimlerine karşı şu adımların atılacağı ifade edildi:

Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu: En büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin güncellenmesi.

Yeşil Dönüşüm Uyumu: AB'nin "Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı" gibi düşük karbonlu ekonomiyi hedefleyen düzenlemelerine karşı Türk sanayisinin adaptasyonu.

Arz Güvenliği: Tarımsal girdilerde stratejik stok yönetimi ile gıda arzının güvence altına alınması.