Mart ayında 8 bin 511 kilogram seviyesinde gerçekleşen altın ithalatı, böylece bir ayda yaklaşık yüzde 38 oranında düşüş kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde ise ithalat 15 bin 228 kilogram olmuştu. Böylece yıllık bazda düşüş yüzde 65’i aştı.

Yılın ilk dört aylık döneminde toplam altın ithalatı ise 31 bin 664 kilogram olarak hesaplandı.

Gümüş ithalatı da geriledi

Nisan ayında gümüş ithalatı 50 bin 960 kilogram seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 100 bin 463 kilogram olan gümüş ithalatı, aylık bazda önemli ölçüde düşüş gösterdi.

Geçen yılın nisan ayında ise 83 bin 138 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı. Böylece gümüş ithalatında da yıllık bazda gerileme yaşandı.

Ocak-nisan döneminde toplam gümüş ithalatı 783 bin 972 kilogram oldu.

Küresel fiyatlar ve iç talep etkili

Uzmanlar, altın ithalatındaki düşüşte küresel ons fiyatlarındaki yüksek seyir, iç piyasada talebin yavaşlaması ve sıkı finansal koşulların etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle son dönemde gram altın fiyatlarında yaşanan yükselişin yatırımcı talebini sınırladığı ifade ediliyor.