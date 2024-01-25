TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, algılanan enflasyon ve TÜFE'nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığı belirtilerek, "TÜFE, her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564 bin 710 fiyat derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen hesaplama sistemidir. Basında 'algılanan enflasyon' olarak ifade edilen veri ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında yer alan ve vatandaşlara yöneltilen 'Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz?' sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabilmektedir. Söz konusu anketin mikro verisi, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açıktır. Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve yukarıda arz edilen tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden, resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Zira tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ile 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77 iken, tüketicilerin tahmini yüzde 96'dır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı.

TÜİK’in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olarak 2023 yılı tüketici enflasyonu yüzde 129,4 dolayında hissedildi.

Ekonomim'den Maruf Buzcugil'in aktardığına göre, resmen duyurulmayan veri kurum içerisinde yapılan sunumlarda paylaşıldı.

Algılanan enflasyonun, ölçülen enflasyondan yüksek olmasıysa "Tüketicilerin gelir seviyelerinin, harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, enflasyon tespitinde kullanılan mal ve hizmet sepetinin bireylere göre değişmesi" ile açıklandı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy şu ifadeleri kullanmıştı:

"TÜİK en sonunda ENAG verilerinin doğru olduğunu kabul etmiş.

Bu bir itiraf haberidir. Dikkatli okuyun...

ve... dava açın, sizden çalınanları faiziyle geri alın. Açtığınız dava kapsamında daha önce yaptığımız gibi, tüm verileri mahkemeye sunarız.

En ince ayrıntısına kadar...

TÜİK toplumsal haykırış, fakirlik ve ortaya çıkan talepler sonucunda, durumu yönetmek için 'evet hissedilen enflasyon yüzde 129, kabul ama bir sorun niye' yaklaşımı ile açıklama yapmış.

Bunu yaparken de ENAG'ı siyasal eğilime çekip suçlama peşine düşmüş, yaptığı hataları kapatmak istemiş.

Aşağıdaki haber sizlerin açacağı davaları çoğaltacaktır."