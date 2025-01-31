Kadınların Konut Alımında Rekor Artış

Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, 2024 yılının kadınların konut alımı açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "2024 yılında kadınlar tarafından satın alınan konut sayısı 517 bin 528 oldu. Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda yaptığı en yüksek konut alımına işaret ediyor. Türkiye’de el değiştiren her 100 konuttan 35’i kadınlar tarafından alındı. Bu oran, kadınların konut alımında tarihi bir rekor anlamına geliyor" dedi.

Kadınların Konut Alımında Öne Çıkan İller

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında Kırklareli birinci sırada yer aldı. Kırklareli’yi Çanakkale ve Balıkesir takip etti. İşte illere göre kadınların konut alım oranları:

Kırklareli: %42,3

Çanakkale: %42,2

Balıkesir: %42

Kadınların konut alım oranının en düşük olduğu iller ise şu şekilde sıralandı:

Muş: %22,6

Ağrı: %23,2

Ardahan: %23,4

Kadınların Gayrimenkul Tercihleri ve Sektöre Etkisi

Hakan Bucak, son yıllarda kadınların gayrimenkul sektöründeki rolünün giderek arttığını ve konut alım tercihlerinde kadınların belirleyici olduğunu vurguladı. Bucak, "Kadınların gayrimenkule olan inancı ve güveni erkeklerden daha yüksek. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde kadınlar, finansal stratejiler geliştirme konusunda daha proaktif davranıyor. Birinci el konut alımında kadınların karar verici rol üstlenmesi, sektörün dinamiklerini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların Tercih Ettiği Projeler Daha Başarılı

Bucak, kadınların konut seçiminde sadece yatırım değerini değil, güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi faktörleri de göz önünde bulundurduğunu belirtti. "Kadınların içine sinen projeler satış riski yaşamaz. Kadınların tercih ve güveni, sektördeki başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Kadınların karar verdiği projeler, uzun vadede daha sağlam ve istikrarlı yatırımlara dönüşüyor" dedi.

2024’te Konut Satışları %20,6 Arttı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Bu artış, gayrimenkul sektörünün canlılığını koruduğunu gösterirken, kadınların sektördeki etkisinin de giderek arttığını ortaya koydu.