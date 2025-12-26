Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi canlı yayına katılan Bakan Kurum, deprem bölgesinde eş zamanlı büyük teslimat ve kura sürecinin başlayacağını açıkladı.

Hatay’da 153 Bin 755 Konutun Kurası

Bakan Kurum, Hatay’da 153 bin 755 konutun Cumartesi günü kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, depremden etkilenen illerdeki toplam teslimatın 455 bin konuta ulaşacağını söyledi. Kurum, “Hatay’da, Malatya’da, Kahramanmaraş’ta ve diğer illerimizde depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturuyoruz” dedi.

İl İl Teslimat Rakamları

Kurum’un paylaştığı bilgilere göre Cumartesi günü teslim edilecek ve kurası çekilecek bağımsız bölümler şöyle:

Hatay: 153.755

Malatya: ~80.000

Kahramanmaraş: 74.000

Adıyaman: 43.000

Gaziantep: 31.000

Diyarbakır: 17.000

Elazığ: 15.000

Şanlıurfa: 13.400

Osmaniye: 12.500

Adana: 12.000

Kilis: 2.500

Tunceli: 298

Kayseri: 288

Sivas: 164

Bingöl: 89

“Hatay’ın Işıkları Bir Daha Sönmeyecek”

Hatay’ın simgeleri hakkında da konuşan Bakan Kurum, Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunun tamamlandığını ve Cumartesi günü ibadete açılacağını duyurdu. Kurtuluş Caddesi’nin aydınlatma töreninin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını belirten Kurum, “Yeniden Hatay aydınlanacak; Hatay’ın ışıkları bir daha sönmemek üzere yanacak” ifadelerini kullandı.

500 Bin Sosyal Konutta Deprem Bölgesine Özel Kontenjan

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini hatırlatan Bakan Kurum, deprem bölgesine özel kontenjan ayrıldığını açıkladı. İlk kuraların 29 Aralık’ta Adıyaman için çekileceğini söyleyen Kurum, “Teslimatlar için Mart 2027 hedefini koyduk; ancak 2026 yılı içinde teslim edeceğimiz konutlar da olacak” dedi.

Hatay’a 33 Bin 289 Sosyal Konut

Kurum, Hatay’da 33 bin 289 sosyal konut yapılacağını, bunun 6 bin 800’ünün Antakya ve Defne’de yer alacağını açıkladı. Hassa, İskenderun, Reyhanlı ve Kırıkhan’da da sosyal konut projelerinin başladığını belirterek, deprem bölgesindeki diğer illerde de talep doğrultusunda projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.