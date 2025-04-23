Trump'ın, Powell hakkında önceki gün yaptığı sert açıklamalardan geri adım atması ve daha yumuşak bir dil kullanması, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bu gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar risk iştahı artarken, güvenli liman olarak görülen altında satışlar hızlandı.

Altın Fiyatlarında Dalgalanma

Ons altın, güne 3354 dolardan başlangıç yaparken gün içinde 3315 dolar seviyesine kadar geriledi. En yüksek 3386 doların görüldüğü ons altın, şu dakikalarda 3338 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise iç piyasada 4160 liradan güne başladı. Gün içi işlemlerde 4081 lira ile en düşük seviyeye, 4169 lira ile ise en yüksek seviyeye ulaştı. Şu sıralar gram altın 4109 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da Son Durum

Kapalıçarşı'da altın fiyatları da hareketli. Gram altın 4149 liradan alınırken, satış fiyatı 4211 lira seviyesinde. Çeyrek altın ise 6796 liradan alınıp 6870 liradan satılıyor.

Piyasalar, Trump'ın açıklamalarının ardından gelecek yeni sinyalleri yakından izlemeye devam ediyor.