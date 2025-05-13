"Erdoğan çok iyi bir ev sahibi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşmesi beklenen zirve için “Türkiye’de perşembe günü olacakları küçümsemeyin” ifadelerini kullanan Trump, Erdoğan’ın başarılı bir arabulucu olacağına inandığını vurguladı. Trump ayrıca Suriye konusunda Erdoğan ile yakın çalıştıklarını belirterek, bu ülkeye yönelik yaptırımların yeniden değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

“Nükleer savaşın eşiğinden döndük”

Trump, Hindistan ve Pakistan arasında hafta sonu sağlanan ateşkese de dikkat çekti. ABD’nin uluslararası ticaret kozlarını kullanarak tarafları uzlaştırdığını ifade eden Trump, “Nükleer silahlarla dolu iki ülke arasında tehlikeli bir çatışmayı sona erdirdik. İşler oldukça kötü durumdaydı. Şimdi kalıcı bir ateşkes sağladık” dedi.

Çin ile ticaret savaşında yeni dönem

ABD Başkanı, Çin ile ticaret ilişkilerinde de önemli bir adım atıldığını duyurdu. Cenevre’de yürütülen müzakerelerin ardından, iki tarafın 2 Nisan’dan sonra uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle yüzde 10 seviyesine çekme konusunda anlaştığını açıkladı. Trump, “Bu geçici bir adım, yapısal sorunlar üzerinde müzakereler sürecek” dedi. Ayrıca, Çin’in parasal olmayan engelleri kaldırarak kapılarını ABD’ye açmayı kabul ettiğini ve bu gelişmenin herkes için kazanç olacağını söyledi.

İlaç fiyatlarında tarihi düşüş sinyali

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD’de ilaç fiyatlarının yüzde 90’a varan oranlarda düşürüleceğini açıkladı. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz’ün de katıldığı toplantıda, Trump sağlık sisteminde adaleti yeniden tesis edeceklerini söyledi. “Artık ABD, diğer ülkelerin sağlık sistemlerini sübvanse etmeyecek” diyen Trump, “İlaç fiyatlarını çok daha fazla düşüreceğiz” ifadesini kullandı.

Dr. Mehmet Öz'den anlamlı teşekkür

Basın toplantısında söz alan Dr. Mehmet Öz, Başkan Trump’a bu cesur adımı için teşekkür etti. “Philadelphia’da otoimmün hastalığı olan bir çocuk adına, Los Angeles'ta ilacını karşılayamayan yaşlı bir kadın adına teşekkür ediyorum. Bu sektöre karşı duracak cesareti gösterdiğiniz için Tanrı sizi korusun” diyen Öz, ilaç reformunun Amerikan halkı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Trump’tan Avrupa’ya sert mesaj: “Artık buna izin vermeyeceğiz”

Avrupa Birliği’nin, ABD merkezli teknoloji devlerine yönelik tutumuna da değinen Trump, Apple, Google ve Meta gibi şirketlerin AB mahkemeleri aracılığıyla yüksek cezalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu tutumu “acımadan para toplama çabası” olarak niteleyen Trump, “Bu paralarla kendi sistemlerini finanse ediyorlar. Açıkça söylüyorum, artık buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"İran şu an oldukça akıllıca davranıyor"

İran’la yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Trump, ülkenin nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini söyledi. Ancak mevcut durumda Tahran’ın gayet rasyonel davrandığını belirten Trump, “Görüşme halindeyiz ve şu anda oldukça akıllıca davranıyorlar” açıklamasında bulundu.