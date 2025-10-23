Trump'tan İsrail'e gözdağı! ''Tüm desteği kaybeder"
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine röportaj verdi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesine ilişkin, "Durmak zorundaydı, çünkü dünya onu durduracaktı. Arap ülkelerinden büyük destek gördük'' ifadelerini kullandı. Trump, (Batı Şeria’yı işgal planı için ise) ''Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder" dedi.