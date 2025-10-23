Anadolu’dan Dünyaya Uzanan Başarı Hikayesi

2005 yılında ABD’de kurulan Chobani, sağlıklı ve erişilebilir gıda vizyonunu şimdi spor dünyasına taşıyor. “Hayalleri Besliyoruz” (Feeding the Dream) sloganıyla duyurulan bu stratejik ortaklık, hem sahada hem de saha dışında toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyor.

Chobani, anlaşma kapsamında ABD Futbol Federasyonu’nun tüm milli takımları, teknik kadroları ve antrenman merkezleriyle birlikte çalışacak. Ayrıca şirket, federasyonun tüm birimlerini aynı çatı altında toplayacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin Kurucu Ortağı rolünü de üstlendi.

Hamdi Ulukaya: “Bu İş Birliği Hayalleri Beslemekle İlgili”

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Futbol ve gıdanın insanları bir araya getirme gücü gibi sihirli bir ortak noktası var. Bu iş birliği, sadece sahadaki bir maçtan ibaret değil; potansiyeli beslemek, toplulukları güçlendirmek ve herkesin hayal kurabileceği bir gelecek yaratmakla ilgili. Birlikte yerelden başlayıp tüm topluma yayılan güçlü bir amaç etrafında birleşiyoruz.”

Gençlere ve Topluma Yatırım

Chobani ile ABD Futbol Federasyonu arasındaki iş birliği, sadece profesyonel takımlarla sınırlı değil.

Ortaklık kapsamında:

“Chobani Ball Kids” programları genç sporculara destek sağlayacak,

Antrenör gelişim girişimleri ve gençlik futbol kulüplerine burs imkânları sunulacak,

Chobani’nin gıda bilimcileri ile federasyonun uzmanları tarafından beslenme eğitimi ve öğrenme araçları geliştirilecek.

Bu projeler, ABD’de futbolu tabana yaymayı ve gençlere ilham vermeyi hedefliyor.

La Colombe da “Resmi Kahve Ortağı” Oldu

Hamdi Ulukaya’ya ait bir diğer marka La Colombe Coffee Roasters, ABD Futbol Federasyonu’nun “Resmi Kahve Ortağı” oldu.

Chobani ve La Colombe, ortak kampanyalar, reklam filmleri ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla 125 milyondan fazla Amerikalı futbolsevere ulaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe Sponsorluğundan ABD’ye Uzanan Sosyal Liderlik

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü’ne sponsor olarak Avrupa’nın en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atan Hamdi Ulukaya, kız çocuklarının eğitimi için de yıllık 1 milyon dolar kaynak ayırmıştı.

2017 yılında kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi ile Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere girişimcilik desteği sunan Ulukaya, hem Türkiye’de hem ABD’de topluma değer katan yatırımlarıyla “sosyal lider” kimliğini pekiştiriyor.