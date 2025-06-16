Kanada’daki G7 Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, iki ülke arasında bir anlaşma yapılabileceğine dair umutlu olduğunu dile getirdi. Ancak sözlerinin devamında, diplomasi öncesinde zaman zaman çatışmaların yaşanmasının kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekti.

“Bir anlaşma olacağını umuyorum. Artık bunun zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ama bazen ülkelerin yeterince savaşmaları gerekebilir,” diyen Trump, diplomatik çözümlere açık bir tavır sergilerken, askeri gerilimlerin zaman zaman sürecin parçası olabileceğini ima etti.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili bir soruya ise kaçamak bir yanıt vererek, “Bunu söylemek istemem,” dedi. Bu yanıt, Trump’ın diplomatik süreçte açık bir pozisyon almaktan kaçındığı şeklinde yorumlandı.

Trump, ABD’nin İsrail’e olan desteğini yineleyerek, ülkesinin İsrail’in savunmasında kararlılıkla yanında olacağını da vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Trump kısa süre önce kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da İran ve İsrail arasında yakın zamanda barışın mümkün olabileceğini iddia etmişti.

Trump’ın açıklamaları, bölgedeki gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde yapılmış olması açısından dikkat çekerken, ABD’nin süreçte ne ölçüde aktif bir rol alacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.