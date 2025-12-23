Belgelerde yer alan e-posta, uçuş kayıtlarına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin soruşturma dosyalarından yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgeler arasında yer alan ve gönderen–alıcı bilgileri karartılmış bir e-postada, Donald Trump’ın Epstein’ın özel jetiyle çok sayıda uçuş gerçekleştirdiği öne sürüldü.

“Daha Önce Bilinenden Fazla Uçuş” İddiası

“RE: Epstein uçuş kayıtları” başlıklı e-postada, Trump’ın 1993-1995 yılları arasında Epstein’ın uçağında en az 8 farklı uçuşta yolcu olarak listelendiği iddia edildi. Belgede, bu uçuşların bazılarında Epstein’ın eski kız arkadaşı ve daha sonra mahkûm edilen Ghislaine Maxwell’in de bulunduğu ifade edildi.

E-postada ayrıca, bazı uçuşlarda Trump’ın aile üyeleriyle birlikte seyahat ettiğine dair kayıtların yer aldığı, bir uçuşta ise yolcu listesinin yalnızca Epstein ve Trump’tan oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Belgelerde adı geçen üçüncü bir yolcunun kimliği ise karartılmış durumda.

Maxwell Davasıyla Bağlantılı Detaylar

Söz konusu e-postada yer alan ifadelerin, Ghislaine Maxwell davasında suçlama yöneltilmesi beklenen dönemi de kapsadığı belirtiliyor. Maxwell, reşit olmayan kız çocuklarını Epstein’in cinsel istismar ağına dahil etmekten suçlu bulunmuş ve 2022 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belgede, bazı uçuşlarda yer alan kadın yolcuların Maxwell davasında potansiyel tanık olabileceğine dikkat çekilmesi, iddiaların hassasiyetini artırdı.

Epstein Dosyaları Neden Tartışma Yaratıyor?

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında çok sayıda reşit olmayan kıza yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmış, 2019 yılında tutuklandıktan kısa süre sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü “intihar” olarak açıklansa da dava dosyasında yer alan siyasetçi, iş insanı ve sanat dünyasından isimler uzun süredir kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Son yayımlanan belgeler, Epstein’in özel jetine ait uçuş kayıtlarının siyasi yansımalarını yeniden gündeme taşıdı.

Trump İddiaları Reddediyor, Hukuki Süreç Sürüyor

Donald Trump, daha önce Epstein ile ilişkisine dair iddiaları reddetmişti. Wall Street Journal’ın, Trump’ın Epstein’e müstehcen bir doğum günü mektubu gönderdiği yönündeki haberinin ardından Trump, gazete ve sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 33 bini aşkın sayfalık belgeyi kamuoyuna açarak sürecin daha şeffaf ilerlemesini hedeflemişti.

Ünlü İsimler de Belgelerde Yer Alıyor

Yayımlanan Epstein belgelerinde, aralarında Bill Clinton, Kevin Spacey, Mick Jagger ve Michael Jackson’ın da bulunduğu birçok tanınmış isme ait fotoğraf ve kayıtların yer alması, Epstein’in siyaset ve sanat dünyasıyla olan ilişkilerini bir kez daha tartışmaya açtı.