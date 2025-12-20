ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, söz konusu belgelerin “Şeffaflık Yasası” kapsamında paylaşıldığını belirterek, incelemelerin sürmesiyle birlikte mağdurların korunmasına ve yasal sınırlamalara uygun şekilde yeni belgelerin de açıklanacağını duyurdu. Blanche, “Süreç ilerledikçe ek belgeler kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Trump’ın imzasının ardından adım geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını öngören yasa tasarısını geçen ay imzalamasının ardından, federal hükümetten beklenen hamle geldi. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, daha önce açıklanan kayıtların yanı sıra ilk kez gün yüzüne çıkan çok sayıda dokümanı da içeriyor. Yoğun ilgi nedeniyle Bakanlığın internet sitesine erişimde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

ABD basını, belgelerin yaklaşık 20 yıllık soruşturmalara dair en kapsamlı içeriği sunduğunu ve Epstein hakkındaki iddialara ışık tutabilecek önemli bilgiler barındırdığını yazdı.

Beyaz Saray’dan “şeffaflık” vurgusu

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Abigail Jackson da belgelerin yayımlanmasını Trump yönetiminin şeffaflık anlayışının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Jackson, “Trump yönetimi tarihinin en şeffaf yönetimidir. Binlerce sayfalık belgeyi yayımlayarak ve Kongre ile iş birliği yaparak mağdurlar için somut adımlar attı” ifadelerini kullandı.

Jackson ayrıca bazı Demokrat isimlerin Epstein ile ilişkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini savunarak, kamuoyunun bu konuda yanıt beklediğini dile getirdi.

Epstein belgelerinin açıklanmasıyla birlikte, ABD’de siyaset ve kamuoyunda tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.