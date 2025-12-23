İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, işgal altındaki Kudüs’te gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve düzenledi. Zirve sonrası liderler ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu: Ekonomik ve stratejik iş birliği güçleniyor

Netanyahu, İsrail ile Yunanistan ve GKRY arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, İsrail ile GKRY arasında haftada 186 uçuş yapıldığını söyledi. Yunanistan’ın da İsrailli yatırımcılar için önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Netanyahu, karşılıklı yatırımların artarak sürdüğünü ifade etti.

İsrail’in Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden Netanyahu, İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesi konusunda Yunanistan ve GKRY ile ortak irade ortaya koyduklarını belirtti. Lübnan’ın egemenliğine ve silahlı gruplar yerine meşru devlet kurumlarının güçlenmesine destek verdiklerini de dile getirdi.

“Güvenlik ve savunma iş birliğini derinleştiriyoruz”

Üç ülke arasında güvenlik ve savunma alanında iş birliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığını açıklayan Netanyahu, Doğu Akdeniz’de hayati deniz yolları ve kritik altyapıların korunmasının ortak hedef olduğunu söyledi.

Netanyahu, “Doğu Akdeniz’deki üç demokrasi olarak güvenliği, refahı ve özgürlüğü birlikte savunacağız” dedi.

Türkiye sorusu: “Kimse çatışma istemiyor”

Türkiye’ye yönelik mesajları sorulan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına ve ortaklarım adına konuşabilirim; kimse çatışma istemiyor. Amacımız istikrar, refah ve barış. Ancak ülkelerimizi ve uluslararası deniz yollarını savunma kararlılığımız da nettir.”

İran, Gazze ve ABD gündemi

Netanyahu, İran’a ilişkin beklentilerinin değişmediğini belirterek, nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve vekil güçlerin faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde Gazze’deki durum, barış planının ikinci aşaması, Hamas, Hizbullah ve Husiler konularının öncelikli olacağını ifade etti.

Hristodulidis: Enerji ve AB boyutu ön planda

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, üçlü iş birliğinin enerji, güvenlik, denizcilik ve inovasyon alanlarında olgunlaştığını söyledi. Gazze’de ateşkes ve insani yardım konularında ABD’nin 20 maddelik planına destek verdiklerini belirten Hristodulidis, Girit-GKRY-İsrail hattında planlanan denizaltı elektrik kablosu projesinin stratejik önemine dikkat çekti.

Hristodulidis ayrıca, Hindistan’ı Orta Doğu üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen IMEC ekonomik koridorunun Akdeniz ayağının bölgesel iş birliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Miçotakis: Üçlü iş birliği stratejik ağırlık kazandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bunun üç ülke arasındaki 10’uncu zirve olduğunu belirterek, bölgenin yeni bir jeopolitik döneme girdiğini söyledi. Miçotakis, üçlü iş birliğinin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın tesisi açısından büyük stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Gazze’de barış sürecinin ilerletilmesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Lübnan ve Suriye’de istikrarın sağlanmasının da gündemde olduğunu belirtti. Elektrik bağlantı hattı ve IMEC koridorunun Yunanistan, GKRY ve İsrail için ortak öncelik olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.