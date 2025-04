Küresel Ekonomide Endişe Hâkim

ABD'nin yeni tarifeleri, ticaret ortaklarıyla ilişkilerini daha da gererken, küresel ekonomide resesyon endişelerini tetikliyor. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikaları yürüten merkez bankaları için bu gelişme yeni bir belirsizlik kaynağı olarak görülüyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, tarifelerde herhangi bir muafiyet düşünmediklerini ve diğer ülkelerin misillemelerinin etkili olmayacağını belirtti. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu tarifelerin küresel ekonomik görünüm için ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Piyasalar Sert Düşüyor

Trump’ın açıklamaları sonrasında New York Borsası'nda sert satışlar görüldü. Apple hisseleri yüzde 9, Nike hisseleri yüzde 14, Five Below hisseleri yüzde 28 değer kaybetti. Tahvil piyasalarında ise güvenli liman talebi artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3,98'e gerileyerek son ayların en düşük seviyesine indi.

Altın fiyatları yeni bir zirveye ulaştıktan sonra geri çekildi ve şu an 3 bin 104 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi de 101,7 seviyesine gerileyerek son aylardaki en düşük seviyelerden birine düştü.

Fed ve Powell’ın Açıklamaları Kritik

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyon ve tarife belirsizliklerine vurgu yaparak para politikasında esneklik sağlamaları gerektiğini belirtti.

Piyasalar, Powell’ın bugün yapacağı konuşmanın faiz politikaları konusunda belirleyici olacağını düşünüyor. Para piyasalarında Fed'in haziran ayında faiz indirme ihtimali yüzde 83 olarak fiyatlanıyor ve 2025 sonuna kadar üc faiz indirimi bekleniyor.

Avrupa ve Asya Piyasaları da Etkilendi

Trump’ın tarifeleri Avrupa ve Asya piyasalarında da baskı oluşturdu. Avrupa Borsaları'nda DAX 40 yüzde 3,01, CAC 40 yüzde 3,31, FTSE 100 yüzde 1,55 düştü. Asya tarafında da Nikkei 225 yüzde 4,1, Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL Gelişmeleri

Yurt içinde Borsa İstanbul da satış baskısından etkilenerek BIST 100 endeksi dün yüzde 0,41 düşüşle 9.484,26 puandan kapandı. Dolar/TL kuru ise 37,95 seviyelerinde hareket ediyor.

Bugün piyasalarda, Almanya fabrika siparişleri, ABD istihdam verileri ve Powell'ın konuşması yakından takip edilecek.