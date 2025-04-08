20 Ocak’tan Bu Yana Sert Düşüşler

Trump’ın ikinci dönemine resmen başladığı 20 Ocak'tan itibaren, ABD borsaları keskin bir düşüş eğilimine girdi. Dow Jones endeksi yüzde 12,7, S&P 500 yüzde 15,6 ve Nasdaq ise yüzde 20,5 oranında değer kaybetti. Bu düşüşlerin sonucunda, ABD piyasalarından yaklaşık 6 trilyon dolar silindi.

Oysa ki seçim öncesinde vergi indirimleri ve regülasyonların gevşetileceği beklentisiyle ABD pay piyasalarında iyimser bir hava hâkimdi. Endeksler, Trump’ın ikinci kez göreve başlamasından hemen önce tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Ancak yeni dönemde açıklanan sert ticaret hamleleri, bu iyimser havayı tersine çevirdi.

"Muhteşem Yedili" Kan Kaybetti

Piyasalardaki çöküşten teknoloji devleri de nasibini aldı. “Muhteşem Yedili” olarak anılan dev şirketler arasında en büyük darbeyi Tesla aldı. Şirketin hisseleri yüzde 45,3 oranında değer kaybederken, Apple hisseleri yüzde 3,7, Microsoft ise yüzde 0,6 geriledi. Nvidia, Amazon, Meta ve Alphabet gibi devler ise uzun süren düşüşlerin ardından toparlanma çabası içine girdi.

Ticaret Savaşları Endişesi Derinleşiyor

Çin’e uygulanan tarifeler, Pekin yönetiminin karşılık vermesiyle daha da sertleşti. Karşılıklı yaptırımlar, piyasalarda volatilitenin artmasına neden oldu. Beyaz Saray’ın kısa süreliğine yalanladığı “karşılıklı tarifelerin 90 günlüğüne durdurulacağı” yönündeki haberler ise sadece geçici bir rahatlama sağladı.

Uzmanlar, Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki agresif tutumunun küresel ekonomik büyümeyi tehdit ettiğini ve bu belirsizlik ortamının bir süre daha süreceğini belirtiyor.