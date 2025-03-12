Trump’ın açıklamaları, genel olarak makroekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, Bitcoin gibi kripto paraların da daha volatil hale gelmesine neden oldu. Analistlere göre, Bitcoin, geleneksel olarak ekonomik belirsizliklere karşı bir güvenli liman aracı olarak görülse de, piyasa oynaklığı arttığında teknoloji hisseleri gibi hareket ediyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Kanada-ABD Verileri Savaşları Kriptoyu Nasıl Etkiliyor?

Ontario eyaletinin ABD’ye satılan elektriğe ek vergiler getirmeyi planlaması, Trump’ın tarifelerini artırma tehdidiyle şekillendi. Ancak Ontario'nun vergileri askıya almasının ardından Trump, planladığı %50’lik gümrük vergisi artırımını %25’te bırakma kararı aldı. Bu gelişmeler, ticaret savaşları ve Trump’ın açıklamalarıyla birlikte kripto para piyasasında volatiliteyi arttırdı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüksek tutma politikasının da riskli varlıklar için olumsuz bir ortam yaratabileceğini belirtiyor. Ancak aynı zamanda olası bir resesyonun faiz oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ve piyasalarda değişkenliğe yol açacağı öngörülüyor.

Senatör Lummis ve Kripto Para Yasası: ABD Hükümeti Bitcoin Alımına Başlayabilir

ABD Senatörü Cynthia Lummis, hükümetin 1 milyon Bitcoin tutmasına izin verecek bir yasa tasarısını tekrar sundu. “BITCOIN Yasası” olarak bilinen tasarı, her yıl 200.000 Bitcoin alınmasını ve bu alımların ABD Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı fonlarıyla finanse edilmesini öngörüyor. Hükümetin Bitcoin rezervini artırması, ABD'nin finansal inovasyondaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

SEC, XRP ve Solana Gibi Altcoinler İçin Kararını Erteledi

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin gibi popüler altcoinler için ETF başvurularının değerlendirilme sürecini erteledi. Bu karar, SEC’in yeni başkanının kripto sektörüyle ilgili daha gevşek bir yaklaşım benimsemesiyle ilişkili olarak yorumlanıyor.

Bitwise, Bitcoin Yatırımcılarına Yeni Bir ETF Seçeneği Sunuyor

Bitwise, Bitcoin yatırımına yönelik yeni bir ETF seçeneği sunarak, en az 1.000 BTC tutan şirketlere odaklandı. Bu yeni ETF, özellikle Bitcoin yatırımlarını artıran büyük teknoloji ve madencilik şirketlerinin hisselerini içeriyor. Bitwise Başkanı Teddy Fusaro, Bitcoin’in finansal sisteme daha fazla entegre olmasını sağlamak amacıyla bu trendin hızla yayıldığını belirtti.

Kripto Para Teknik Analiz: Bitcoin ve Ethereum

Bitcoin, 82.200 dolardan düşüş yaşayarak 79.000 dolara kadar geriledi. Ancak hızlı bir toparlanma ile 83.750 dolara yükseldi ve şu anda 81.500 dolardan işlem görüyor. Eğer Bitcoin 80.000 dolar desteğini tutarsa, fiyatın 87.000 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. Ethereum, 1.962 dolardan 1.840 dolara kadar gerileyerek 1.878 dolara kadar tekrar yükseldi. 1.840 dolar desteği kaybedilirse, Ethereum’da düşüşün 1.753 dolara kadar sürmesi olası.

Sonuç Olarak

Trump’ın ticaret politikaları ve SEC’in kripto para düzenlemeleri, piyasada belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Kripto para yatırımcıları, bu gelişmeleri yakından izlerken, piyasa volatilitesinin artması, riskten kaçış stratejilerinin ve alım-satım taktiklerinin daha fazla önem kazanmasına yol açtı.