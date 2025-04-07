Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117 puandan başladı. Gün içinde 9.050 – 9.180 puan aralığında hareket eden endeks, saat 11.33 itibarıyla yüzde 2,53 değer kaybederek 9.142 puan seviyelerinde işlem görüyor. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi ise yüzde 2,80 oranında gerilerken; sabah saatlerinde bu kayıplar sırasıyla yüzde 3,30 ve yüzde 2,72 düzeyine ulaştı.

Analistlerden ‘2020’den Bu Yana En Sert Düşüş’ Yorumu

Uzmanlar, Trump’ın sert çıkışlarının ardından endekslerdeki düşüşlerin pandemi sürecinden bu yana görülen en yüksek oranlara ulaştığına dikkat çekiyor. Çin’in, ABD’nin yüzde 34 oranındaki tarife artışına aynı şekilde karşılık vereceğini duyurması, küresel ticaret savaşlarının tırmanacağı yönündeki kaygıları artırırken, piyasalardaki kayıplar da derinleşti.

Küresel Borsalarda Adeta Deprem

Özellikle Asya piyasalarında yaşanan çöküş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 7,29 gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 5,24, Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI 300 endeksi ise yüzde 6,31 oranında düştü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi ise yüzde 7,68 değer kaybederek son 16 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Avustralya borsasında ise kayıplar yüzde 10’a ulaştı.

Avrupa ve ABD vadeli endekslerinde de yüzde 3’ü aşan satış baskısı gözlemlenirken, yatırımcılar Fed'in faiz politikasına odaklandı.

Fed’den Faiz İndirimi Beklentisi Güç Kazandı

Ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeye zarar vereceği ve küresel ölçekte resesyon ihtimalinin arttığı değerlendirilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gelişmelere karşılık yıl içinde faiz indirimlerine gideceği beklentisi güç kazandı. Piyasa fiyatlamalarına göre, Fed’in yıl içinde 25 baz puanlık beş faiz indirimi yapması öngörülüyor. Oysa gümrük vergileri tartışması öncesinde bu sayı yalnızca iki olarak tahmin ediliyordu.

Kritik Seviyeler: 9.000 Desteği, 9.300 Direnci

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puan seviyeleri önemli destek olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 9.200 ve 9.300 puan seviyeleri direnç noktası olarak izleniyor.

Ticaret savaşlarının piyasalar üzerindeki etkisi derinleşirken, yatırımcıların önümüzdeki günlerde Trump’ın söylemleri ve Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden gelecek karşı hamleleri dikkatle takip etmesi bekleniyor.