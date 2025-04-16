Özellikle değerli minerallere yönelik yeni gümrük tarifeleri ve başlatılan soruşturma, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebi artırdı. Bu gelişmeler ışığında ons altın fiyatı tarihi bir rekor kırarak 3.300 dolara ulaştı.

Trump yönetiminin ihracatı teşvik, ithalatı ise sınırlama odaklı ekonomi stratejisi kapsamında attığı adımlar, ticaret savaşlarının süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasalar bu sinyallere sert tepki verirken, yatırımcılar yönünü yeniden altına çevirdi. Artan talep yalnızca ons altını değil, gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. İç piyasada gram altın 4.080 liraya kadar tırmandı.

Belirsizlik Altına Yaradı

Küresel ekonomik gelişmeleri değerlendiren piyasa uzmanı Gürkan Aydoğan, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi belirsizlik ortamıyla ilişkilendiriyor. Aydoğan, “Trump, Çin ile pazarlık masasına oturmak istiyor olabilir ancak bu süreç kolay işlemiyor. Gümrük tarifeleriyle başlayan misilleme süreci piyasaları huzursuz ediyor. Bu da yatırımcıyı güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Altın bu dönemde öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası ve Trump Politikaları Aynı Yöne Bakıyor

Trump’ın ekonomi vizyonunun üretim temelli olduğunu belirten Aydoğan, “ABD Başkanı, vergi tarifeleriyle kendi iç üretimini artırmak istiyor. Ancak bu dönüşüm zaman alacaktır. Bu süreçte faizlerin düşük seyretmesi gerekiyor. ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi beklentisi, Trump’ın ekonomi politikalarıyla örtüşüyor. Bu da altın ve diğer kıymetli madenlerin cazibesini artırıyor” dedi.

İç Piyasada Altına Yoğun İlgi

Türkiye’de de enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların altına yöneldiğini vurgulayan Aydoğan, “Altın şu anda zirve noktasında seyrediyor. İç piyasada vatandaşın da talebi arttı. Bu eğilimin önümüzdeki süreçte devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Uzmanlar, Trump’ın ticaret politikaları ve küresel piyasalarda oluşan belirsizlik ortamının, altın gibi güvenli liman varlıklarının önümüzdeki dönemde daha da değer kazanabileceğini öngörüyor.