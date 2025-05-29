ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk görevi ile ilgili açıklamada bulundu. Federal hükümette maliyetleri düşürmeye yönelik yürüttüğü politikaları nedeniyle ülke genelinde protesto edilen ABD’li milyarder Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.



Çalışmalar devam edecek

ABD’li milyarder Musk'ın ayrılığı, "özel hükümet görevlileri" için belirlenen 130 günlük yasal süre ile aynı zamana denk geliyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, DOGE’nin federal harcamaları kısmaya ve hükümeti yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.



Musk ile Trump yönetimi ile ters düşmüştü

ABD’li milyarder Musk, Trump yönetimine Ocak ayında, ABD federal bütçesindeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, daha sonra da 150 milyar dolara düşürme sözüyle katılmıştı. Departmanları yeniden şekillendirme çabalarına karşı çıkan Trump yönetiminin bazı üst düzey yetkilileriyle ters düşen Musk, bu çabaları nedeniyle sert tepkiyle karşı karşıya kalmıştı. ABD’li milyarder, hedeflerine yönelik direniş karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.



Politikaları protesto edilmişti

Musk ve ABD Başkanı Trump, göçmen politikaları, federal çalışanların işten çıkarılması ve öğrencilere yönelik baskılar nedeniyle geçtiğimiz ay ülke genelinde protesto edilmişti.